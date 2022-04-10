現代人生活少不了手機，許多人都有類似經驗，當需要使用APP時，卻因忘記密碼而無法登入。開發金(2883)旗下中壽針對廣大保戶推出「中壽i生活」APP，下載完成綁定後，只要刷臉就能快速登入在APP上使用各項便利完善的保險自助服務，再也不用擔心忘記密碼。宏泰人壽今年度0800專線客服系統研發新增「金融友善辨識機制」，4月中旬電子保單也將正式上線，讓友善金融服務更臻周延。

後疫情時代，消費者的數位慣性已經養成且持續深化，「中壽i生活」APP適用iOS及Android系統，能符合最多數的民眾，只要下載安裝並完成註冊，就可隨時隨地進行保單查詢、保單變更與投資標的轉換與部分提領等保戶最常使用的服務。此外，順應數位時代生活型態的改變，「中壽i生活」APP完成綁定後，便可透過指紋、臉部、圖形辨識快速登入使用，能有效確保個資安全且快速便捷，提供保戶有感的保險新體驗。

中壽長期投入數位躍升，「中壽i生活」APP便是「以客戶為中心」，積極優化各項流程與服務，串接數位工具的創新保險場景，讓保險與生活能真正結合，享受科技帶來的便利。

宏泰人壽今年度公平待客執行計畫在上個月24日董事會決議通過後正式啟動，在公平待客十大原則之下，擴大友善金融服務對象。今年特別重視高齡者及弱勢族群金融剝削及相關權益維護問題；宏泰人壽擴大友善金融服務對象的定義，除了原本法定友善金融保障對象--身心障礙人士及65歲以上的高齡長者之外，亦研議納入低收入客戶、外籍移工或是新住民等，透過「弱勢客群一定承保計畫」、微型保險或是小額終老保險，將社會弱勢族群盡可能地納入社會保險安全網。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人副總蔡麗絲表示，今年度0800專線客服系統研發新增「金融友善辨識機制」，4月中旬電子保單也將正式上線，後續也計畫串聯第三方機構，讓友善金融服務更臻周延。