指揮中心推動「台灣社交距離APP」取代實聯制，對此台北市立聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，認為社交距離APP在校園可發揮最大效果，不過因為下載複雜又耗電，在其他族群能否普及是一大挑戰，所以操作簡單的實聯制應該保留，雙軌並行才有機會讓疫情防堵更加完善。

衛福部長陳時中10日表示期盼全民下載台灣社交距離APP；圖為台灣社交距離APP使用步驟說明。(圖／指揮中心提供)

醫師姜冠宇在臉書發文表示，指揮中心說明社交APP 適用大型活動、基礎設施，他認為此裝置最適用於校園，因為學生數位學習能力比較強，於校園優先實施，可達到班級、社團最適度匡列。

姜冠宇在留言區補充說，但現階段到最高峰前，實聯制實在不能廢，因為社交距離APP下載複雜，還是有一定人數不會下載，對疫情控制很不利，並認為對有數位落差的族群流行病控制相當重要，能學習的族群，多多益善，但是確實不能配合卻又影響大局的族群，也需要去關照，這才是公共衛生推行應有的態度。

此外，社交距離APP在需下載額外APP、確診者需上傳ID、需保持藍芽開啟手機容易耗電等多重隱憂下，可能導致民眾下載意願不高，姜冠宇強調並非抵制社交距離APP，而是放棄實聯制相當可惜，協助疫調的方式不論是實聯制或社交距離APP並非二選一的選擇題，如果雙軌並行能讓更多人使用、涵蓋範圍更廣，就有機會讓疫情防堵更加完善。