近日本土疫情升溫，昨日本土確診數破千例，如何疫調成為中央與地方言數的課題，指揮中心近期呼籲民眾盡快下載「台灣社交距離APP」，疫情指揮官陳時中甚至說重話，確診者不下載，不排除用傳染病防治法開罰。民眾黨炮轟，「台灣社交距離APP」推出兩年卻只有600萬人下載，且APP難懂、難用、少人裝，指揮中心卻渾然未覺，靠的是國人的自我要求，如此「佛系防疫」，人民自求多福。

本土疫情近期有攀升的趨勢，為精準確診者疫調，指揮中心近期加強宣傳民眾下載「台灣社交距離APP」，以利縮短相關疫調作業時間，陳時中甚至稱，確診者不下載，不排除用傳染病防治法開罰。

事實上，「台灣社交距離APP」已經上路兩年，至今只有600萬人次下載，距離要發揮疫調功能，須要達到1300萬人次下載，顯然還有一段距離要努力。

民眾黨指出，指揮中心理想很豐滿、APP卻很爛，台灣社交距離APP推出兩年卻只有600萬人下載，有多少人是裝了又刪，畢竟該APP需要民眾幫忙抓BUG，裝置不相容、閃退、簡訊送不出去問題一大堆，實際使用體驗不佳，被刷成一星負評。

民眾黨進一步表示，用APP系統做疫調，如果沒有帶手機、或根本沒有智慧手機、未開啟藍牙、確診者不上傳資料，任何一個失誤都會讓APP武功全廢，更別提衛福部到現在由誰負責維修與營運都搞不清楚。

民眾黨認為，就算要與病毒共存，政策也應該理性、務實，經過2年卻還不成熟、缺乏優化的APP程式，忽然就被捧在手心上來取代實聯制。而指揮官溫情喊話，一切卻都只寄託在國人高素質的自我要求，如此「佛系防疫」，人民自求多福。