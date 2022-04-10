澳洲總理莫里森（Scott Morrison）10日宣布5月21日大選。在外界憂慮通膨與國際局勢不穩會影響經濟下，莫里森選舉策略大打經濟和抗中牌來拚連任。

5月大選是莫里森的自由黨和右派國家黨組成中間偏右執政聯盟，跟反對派領袖艾爾巴尼斯（Anthony Albanese）中間偏左工黨的對決。

在宣布大選後，艾氏即展開競選活動，大談嬰幼兒照顧和調高薪資等福利政策以減輕民眾生活壓力。莫里森則強調新冠疫情期間致力保住工作職務和減稅來紓解民困。

Newspoll最新民調顯示自由黨支持率46％，低於工黨54％。莫里森與艾氏支持率約一年前為51％對32％，現已縮小至43％對42％。

莫里森為此大打經濟牌。他說：「我們過去三年所展示出來的，是有能力做出那些確保澳洲經濟復甦領先世界的決定。」他強調強勁經濟才能創造強勁未來。

但通膨高漲已成各國面對的重大挑戰。Essential Research最新民調顯示61％受訪澳洲民眾指生活開銷增加是最重大經濟問題，38％民眾相信工黨能改善問題，僅27％認為執政聯盟能改善。

澳洲通膨壓力仍低於許多國家，但近幾個月來通膨率持續攀升，去年第四季消費者物價指數年增3.5％。澳洲央行以油價高漲為由，預期未來幾季通膨率會持續上升。

莫里森最近透過調降燃料稅，和向部份民眾提供一次性補助等降低大家生活壓力。澳洲目前失業率4％為逾十年新低，家庭與企業的財務健全，企業投資增加等都有利其選情。

莫里森也把外交成果做為政績之一，強調其對抗中國的立場和加強與美國關係，以贏得選民支持。

但昆士蘭大學政治學資深講師奇夫福特（Glenn Kefford）認為薪資增幅疲弱，令民眾對經濟成長無感，會令莫里森難以勝選。