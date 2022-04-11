健身器材廠明躍(4151)擬下興櫃，股價跳水狂殺55.04%熔斷，最低直接跌到3.5元，受此利空衝擊，加上台股重挫，健身族群人氣渙散，喬山(1736)跌幅逼近2%、岱宇(1598)跌幅在3%以上。

明躍截至去年底，累計虧損金額已達3.87億元，超過實收資本額二分之一，因此擬撤銷興櫃登錄案。明躍指出，考量未來新產品發展，以及整體業務規劃與經營策略，董事會通過擬撤銷興櫃登錄案。

喬山3月營收25.8億元，年增0.3%，月增8.5%，首季月營收75.2億元，年增為3.7%。商用市場營收表現亮眼，首季商用營收年增高達65%。喬山第一季營收穩健成長，隨著健身市場回溫，營收預估逐季增加，營運漸入佳境。喬山指出，商用市場自2021年第二季開始，以低會員費為號召的連鎖健身房和集合式住宅的復甦信號明顯，尤其健身房設備更新時程已被擱置延遲將近2年，市場需求開始反彈增強，致使商用設備需求激增，商用營收大有斬獲。

岱宇3月合併營收8.21億元，月增15.31%，年減35.66%；前3月合併營收為22.59億元、年減40.99%。岱宇指山，雖然全球家用健身器材需求已回到正常淡旺季水準，但公司仍保持擴大整體營運規模的企圖心，目前全球原物料價格與運價費用仍趨於高水準，為有效提升集團整體獲利能力，將同步嚴格管控各項營業成本與費用，以期減緩外部因素干擾，維持整體營運長期穩定成長趨勢。