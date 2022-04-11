白蘿蔔是家庭料理常見食材，含有豐富的維生素C、葉酸、鉀等營養素，可以幫助調節高血壓、增強抵抗力、抗癌保肝等，因此又被稱作「平民人蔘」，除此之外，營養師高敏敏也提醒，蘿蔔上的葉子也非常營養，甚至有些營養素的含量，比蘿蔔本身還要高出好幾倍。

高敏敏在臉書粉專發文介紹，白蘿蔔屬於十字花科蔬菜，一大根才147大卡左右，熱量非常低，很適合減肥的人食用，除此之外，白蘿蔔也含有豐富的營養素，以每100克的營養價值來說，就包含13.9毫克的維生素，可以增強抵抗力、對抗壓力、幫助鐵質吸收；16.2微克的葉酸，是孕媽咪必備的營養素，若缺乏葉酸容易感到疲憊。

另外還有125毫克的鉀，能夠利尿消水腫、調節高血壓；1.1克的膳食纖維，幫助腸胃蠕動、排便順暢；以及許多生物活性物質，像是蘿蔔硫素、吲哚、硫代葡萄糖苷等，能幫助降發炎、抗癌、保肝。

若想吃到白蘿蔔完整的營養，如何挑選也成為關鍵，高敏敏建議，可以挑選表皮光滑、顏色呈現潔白，有重量感、結實飽滿，且手指輕彈有清脆聲音的白蘿蔔，買回家後也要記得趁新鮮、當季趕緊享用。另外白蘿蔔含有大量水分，成熟時容易產生裂痕，雖然外觀不好看，口感卻是最美味的，但若不小心放過熟，中間會出現膨心現象，口感和風味、營養都會變差。

最後高敏敏提醒，白蘿蔔上的葉子千萬不要丟，因為和白蘿蔔本身相比，蘿蔔葉每100克的礦物質鈣、維生素C含量都更高，多酚含量也比白蘿蔔高2倍，類黃酮含量甚至高出4倍。因此在料理時建議用蒸煮方式以攝取豐富營養，水煮烹調的話，容易造成90%左右的抗氧化物質、芥子油苷流失。