立法院教育及文化委員會今舉行《學校飲食健康促進法》案公聽會，家長要求營養午餐使用三章一Q食材的規定不要太嚴，因為營養不代表美味，讓學生願意吃，才不會產生太多廚餘；但營養師團體則完全不能認同，他們主張20班就要有1個營養師，以為學生健康把關。

立法院教文會推動設立營養午餐專法《學校飲食健康促進法》，透過政策制訂、資源投入、人力協助及管理執行等層面，讓台灣校園供餐體系日趨完善，健全學生身心發展。

立委王婉諭表示，近3年共發生7000件學生食物中毒事件，但學校營養午餐卻有高達22種制度法規，各縣市食材費用從20元到60元都有，即使出現學生食物中毒，有的縣市也無法立即中止契約，因為沒有其他業者可以接手，因此她主張設立營養午餐專法，以進行更有效管理。

教育部次長蔡清華說，推動學校午餐優先採用在地優良農產品，中央持續補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯食材（三章一Q），110學年度學校午餐使用國產章Q食材比例達90.17％。

全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水說， 但這個專法，必須是能減輕現場壓力，協助學校資源到位、以落實食育教育的專法，如果配套不周、又要求學校配合許多新增事務，勢必洽得其反，既達不到本法立法意旨，相信也不會得到學校相關人員支持。

台北市國小家長聯合會總會長廖哲豪表示，營養午餐規定要盡量用三章一Q食材，而且還限制每周不能吃炸的或焗烤食物幾次，但超級營養不等於超級好吃，學生如果不愛吃，就會產生很多廚餘。他認為，學校午餐食材不應該有太多限制，而且要容許多元化烹煮，才更符合學生需求。

不過中華民國營養師公會全國聯合會理事長金夏民則說，她看到南部有些學校沒有營養師，然後廚工做午餐時，加進一大堆香料、香精，所用的油、鹽、調味料的品牌，「我都沒有聽過」，這樣做出來的食物竟然可以給學生吃。她表示，現在是40班才有1位營養師，在專法中，應該調整為20班就設1位營養師，才能為學生的健康把關。