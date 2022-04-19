台鐵版《神鬼交鋒》學生遭掀黑歷史 上月就曾假扮列車長（取自臉書「台灣便當管理局－附屬鐵路部」）

2名高中生16日穿著整套服裝扮演見習司機員，一度被引導進駕駛室外，形成台鐵版《神鬼交鋒》，台鐵證實此事，目前未報警；但有網友爆料，其中1名高中生已非第一次偽裝，早在3月28日該生就在「紅斑馬」自強號上假扮列車長，還向車外鐵道迷致意揮手、手持鑰匙開車，影片曝光引發熱議。

有網友爆料，其中1名高中生在3月28日「紅斑馬」EMU1200型自強號開出末班車時，在其他台鐵員工默許下扮演列車長，不但手持鑰匙關門，還向車外鐵道迷揮手，影片甚至在臉書「台灣便當管理局－附屬鐵路部」曝光，影片中站在左方、打著領帶的看似為隨車機務，而右方疑似就是假冒的列車長。

有網友爆料，其中1名高中生已非第一次偽裝，早在3月28日該生就在「紅斑馬」自強號上假扮列車長，還向車外鐵道迷致意揮手、手持鑰匙開車。（翻攝自臉書「台灣便當管理局－附屬鐵路部」）

有網友爆料，其中1名高中生已非第一次偽裝，早在3月28日該生就在「紅斑馬」自強號上假扮列車長，還向車外鐵道迷致意揮手、手持鑰匙開車，甚至疑似曾到後端駕駛列車。（翻攝自臉書「台灣便當管理局－附屬鐵路部」）

有網友爆料，其中1名高中生已非第一次偽裝，早在3月28日該生就在「紅斑馬」自強號上假扮列車長，還向車外鐵道迷致意揮手、手持鑰匙開車。（翻攝自臉書「台灣便當管理局－附屬鐵路部」）

不少網友看到影片嚇壞，認為該班車明明就是回送車，怎會讓一般民眾上車，質疑列車鑰匙早已外流，甚至有人爆料當時車速曾高達49公里，相當離譜。

目前該名假冒列車長的學生還未確認身分，據傳是2名學生當中1人，台鐵表示已在調查中，將依規定懲處檢討；而4月16日2人搭乘集集支線2712次、濁水－二水間時，被發現穿著台鐵司機員制服、帽子還配備行李箱，甚至一度被導引至駕駛室外，最後是列車長發現並詢問，2男子答非所問才遭拆穿。

台鐵表示，經查該2名假冒司機員男子分別就讀桃園市清華高中及高雄市高雄高工，由於2人並未進入駕駛室，台鐵未報警處理，但已正式行文校方，請學校加強約束學生在外行為；而清華高中校方回應，該生是熱忱鐵道迷，每周都會和同好前往各地火車站拍攝火車，將會帶學生前往台鐵詳細說明並道歉。