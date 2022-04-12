擔任廚師工作的呂姓男子，邀請友人到新北市淡水家中聚餐，趁機對被害女子毛手毛腳，2020年5月16日，強脱被害女子褲子，被害人以腳踹呂男反擊，並爆出5個多月前，呂男也曾佔便宜，她實在忍無可忍，決定要讓色廚子接受法律制裁，士林地院審結，依性騷擾、強制猥褻等3罪，判處應執行徒刑10月，得易科罰金，緩刑3年，並接受法治教育課程3場。

呂男2019年年底，邀約被害女子以及她先生和多名友人，到位於新北市淡水的住宅聚餐並過夜，晚上10點多，聚會接近尾聲時，被害女子收拾餐具前往廚房清洗，呂男趁沒人注意之際，以下體碰觸女子臀部。凌晨，更趁著女子夫婦就寢，強行猥褻被害女子得逞。

2020年5月16日，呂再次提出邀約，被害女子夫婦共同前往，呂男變本加厲，想要脫掉女子的褲子，被害女子用腳踹倒呂男反擊，接著向警方報案，並指稱，呂男已不是第一次，上次還不到半年，這次又來，早已無法忍受。

判決指出，呂男為滿足一起性慾，對被害女子性騷擾、猥褻行為，惡性頗重，造成被害女子心靈受創，犯後坦承犯行，並與被害女子達成和解，賠償損失，性騷擾部分判處徒刑2月、強制猥褻2罪，各處徒刑6月，應執行徒刑10月，得易科罰金30萬，緩刑3年，並接受法治教育。