現代人長期久坐辦公室、少曬太陽、普遍缺乏運動，因此要如何強健骨骼成為現代人急迫的需求。根據衛福部公布調查，提出嚴重警訊：「國人近100%兒童與青少年及8成以上成人鈣攝取不足」。鈣作為身體骨骼及牙齒的主要成分，又因為所流失的骨質早期無明顯症狀，很容易被忽略，若是長期鈣攝取不足，將對健康造成重大危害，因此，全年齡的人都應該注意鈣質的攝取。

「鈣質」能維持骨骼強健，也負責調節身體肌肉、傳遞神經關鍵訊息。根據衛福部建議國人鈣質參考攝取量，7-9歲為800 mg(毫克)、10-12歲為1000 mg、13-18歲為1200 mg、成人則為1000 mg。若是不喜歡喝牛奶或有乳糖不耐症、沒時間熬大骨湯……等，也可以選擇優良的保健食品，只要聰明選擇正確的配方就能幫助身體完整吸收，補鈣又留住鈣。

影響身體對於鈣質吸收率的原因有很多，像是年齡、飲食習慣、身體維生素D3多寡、其他營養成分均衡與否都會影響。由於，身體骨骼的骨質自出生後會隨著年紀而增加，大約在20到30歲會達到最高峰，因此，建議從13歲就可以開始補充鈣保健食品。

選擇優良的鈣質來源也非常重要，新加坡保健食品大廠利維喜LAC 優鎂鈣，用心從德國百年大廠引進頂級的檸檬酸鈣配方，吸收率高，為一般碳酸鈣的2.5倍。鈣、鎂的黃金比例為2:1，而且內含多種複合營養素，如維生素C、維生素D、膠原蛋白(魚)，讓配方更完整。獨創的細緻粉末質地，可快速溶在口中，口感清爽又香氣十足的檸檬風味，大人小孩都喜歡，上市以來廣獲好評，已成為一般民眾的首購品牌之一。精心設計的隨身小包裝，補鈣可以隨時隨身帶著走，最棒的是「1條優鎂鈣的鈣含量相當於1杯牛奶 (250毫升)」，讓不喜歡喝牛奶的人也能輕鬆補鈣，天天服用幫助鈣質快速被人體吸收。