很多人一聽到「貧血」，下意識就想要補鐵，加上台灣人缺鐵比例高，盛行率約為13％～15％，容易導致疲倦、易喘或暈眩等症狀。對此，營養師提醒，最常見的為缺鐵性貧血，但缺少其他營養素也可能導致貧血，千萬不可不慎。
營養師彭逸珊在臉書粉專分享6種導致貧血的原因，除了缺鐵之外，一旦缺乏其他5種營養素也可能導致貧血，而這些營養素平時可從飲食中攝取。
▍蛋白質不足
蛋白質攝取不夠，會導致血紅蛋白生成受阻，平時可從牛奶、豆製品、海鮮、雞蛋、瘦肉等攝取。
▍維生素B6
缺乏維生素B6，容易導致小球性貧血，而維生素B6普遍存在於各種食物中，較少缺乏情況。
▍維生素B12
缺乏維生素B12，容易導致巨球性貧血，而維生素B12主要存在於動物性食物；純素者可由海帶、海藻補充。
▍葉酸
缺乏葉酸容易導致巨球性貧血，平時可從深綠色蔬菜、全穀類等攝取。
▍鐵質
鐵質為血紅素合成時需要的營養素，平常可從紅肉類、海鮮、紅莧菜、紅鳳菜等食物補充。
▍維生素E
維生素E能保護紅血球健康，植物油、堅果類都是不錯的來源。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。