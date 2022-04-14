很多人一聽到「貧血」，下意識就想要補鐵，加上台灣人缺鐵比例高，盛行率約為13％～15％，容易導致疲倦、易喘或暈眩等症狀。對此，營養師提醒，最常見的為缺鐵性貧血，但缺少其他營養素也可能導致貧血，千萬不可不慎。

營養師彭逸珊在臉書粉專分享6種導致貧血的原因，除了缺鐵之外，一旦缺乏其他5種營養素也可能導致貧血，而這些營養素平時可從飲食中攝取。

▍蛋白質不足

蛋白質攝取不夠，會導致血紅蛋白生成受阻，平時可從牛奶、豆製品、海鮮、雞蛋、瘦肉等攝取。

▍維生素B6

缺乏維生素B6，容易導致小球性貧血，而維生素B6普遍存在於各種食物中，較少缺乏情況。

▍維生素B12

缺乏維生素B12，容易導致巨球性貧血，而維生素B12主要存在於動物性食物；純素者可由海帶、海藻補充。

▍葉酸

缺乏葉酸容易導致巨球性貧血，平時可從深綠色蔬菜、全穀類等攝取。

▍鐵質

鐵質為血紅素合成時需要的營養素，平常可從紅肉類、海鮮、紅莧菜、紅鳳菜等食物補充。

▍維生素E

維生素E能保護紅血球健康，植物油、堅果類都是不錯的來源。