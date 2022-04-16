魚油、魚肝油是常見的保健食品，兩者之間雖然只差一字，但效果卻差很多。營養師高敏敏表示，魚油指的就是魚的脂肪，主要可修復神經、保持心血管健康，而魚肝油則是從魚的肝臟提煉，能夠保護眼睛及協助鈣質吸收，但兩者都有不適合食用的群族，因此千萬不要吃錯，否則無法獲取保健功效，還可能導致中毒。

營養師高敏敏在臉書粉專提到，魚油也就是魚的油脂，魚油內的Omega-3包含DHA、EPA營養成分，DHA主要修復神經的傳遞、發育，對於兒童的腦部、神經、眼睛發展修復很有幫助，再者，EPA則是有助於維持血管彈性，保持心血管健康。

營養師高敏敏也補充，除了吃保健食品外，魚油也可從深海多脂魚類身上獲取，例如鮭魚、秋刀魚、鯖魚等，此外，魚油還有抑制血小板凝集、降低低三酸甘油酯、抗發炎等作用，而且具抗凝血功能，因此凝血功能不佳、服用抗凝血藥物者不適合食用。

而魚肝油則是從魚的肝臟中獲取，營養成分為脂溶性維生素A、D，維生素A能夠保護眼睛健康，而維生素D則是協助鈣質吸收、骨骼發育，能預防發育不完全的狀況，此2種維生素也可從胡蘿蔔、蛋黃、奶、起司等天然食物攝取，不過因維生素A和維生素D屬於脂溶性，攝取過量容易累積於肝臟，長期食用可能導致中毒。

營養師高敏敏提到，若想吸收維生素D，每天曬太陽15分鐘以上，身體就會自行合成，早晚再搭配1杯牛奶，能夠幫助鈣質吸收，無論什麼保健食品都應適量攝取，才能有效幫助身體補充營養，而在進行補充時，應先查看保健食品瓶身外的標示，評估自己需補充哪些營養，也能避免攝取過量的問題。