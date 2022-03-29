關於「健康」的定義與趨勢變化，讓我感到驚詫不已。猶記1970年代，我們俗稱的義大利細麵（spaghetti）倏忽改稱為更廣義的義大利麵食（pasta），聽來似乎更健康，所以我們吃得更多；麥麩瑪芬共五百大卡，加了烤穀物燕麥後，就成了健康食品，所以有人體重增加了幾公斤。接著就是流行低脂、低糖、微糖、不含糖、無脂、低卡；而最近新一波熱潮，就是有機、天然、無麩質、不含咖啡因、營養豐富、無基改（不過您很快就會發現，稍稍基改可能更加有益）。

我時常在孩子們動完小手術後，送他們冰棒，而且最愛在家長面前告訴他們，我們有橘色、紫色和紅色冰棒，內含百分之百的人工色素、香料、以及各種糖分，不含一點果汁，將會是他們吃過最好吃的冰棒。許多時候，家長常替孩子要第二根冰棒，最後自己吃掉。

比起那些宣揚內含真正水果和維生素且「不含糖」的冰棒，難道這些美味的冰棒較不健康嗎？或許如此，但差異幾乎微不足道。便宜也有好貨，這些冰棒依然保有冰棒真正的益處（還用說嗎，自然是冰水），更何況，便宜可能還更美味。

健康問題除了與食品相關之外，健康概念的演變也很有意思。出於某些理由，無人不想活到一百五十歲，也許有天我們之中有人真能如此長壽——現在有了遺傳檢定和基因改造等技術，也許我們更能正確評估疾病風險並長期預防，有機會活得更久。

許多人每天都努力吃得正確、活得健康，成天想著：要不要每天服用阿斯匹靈？何時開始服用？是否要使用荷爾蒙補充療法？要不要服用斯他汀類藥物預防心臟病？是否要吃維生素補給品？要的話，吃哪種維生素好？B12有助於增強活力，但也容易導致粉刺；維生素E可預防癌症，但也可能致癌。運動有益健康，但哪種運動最好？如何才不過度運動，以免適得其反，造成關節損傷、慢性疼痛、甚或腎臟及心臟出問題？

我得承認，有時聽到病人問我：「您是否相信……？」我確實感到有些惱火，我常想打斷他們，然後說：「相信復活節兔子嗎？相信鬼的存在？還是牙仙子？」這些都是某種信仰，但醫學並非信仰，醫學是根據證據行醫。

話雖如此，這也不代表醫學全然為真。遠非如此，現代使用的許多療法，也許在三十年後會經證實無用，甚或更糟，可能反而是有害的。然而，我們現在之所以採用這些療法，乃是基於大量證據證明它們的用處。有時我們也許會用實驗性療法，即便如此，仍需提出證據支持，或至少得稍加瞭解它的功效和作用方式，光是宣稱它如有神效，稱不上理由，一點也不！

時常有人問我對另類療法或順勢療法的看法，我無法斷定這些療法無益或有害；但是當我被問及在耳道點亞麻仁油是否有助於改善耳部感染時，我會回答我從未聽聞或目睹它的療效，但若對方從醫師那裡獲得了任何作用機轉的相關資訊、研究成果或證據，我會非常樂意拜讀一番。

若病人接受了順勢療法並使用苛性鈉來治療罕見的細菌感染，我希望開立處方的人考慮過此種化合物的作用機轉，不僅因為它聽來具腐蝕性，其實它也是氫氧化鉀或熟石灰的稀釋形式，對保養草坪或許有益，但對非典型的細菌感染卻不見得。

(本文摘自《誇大不實的醫療迷思》/天下文化)