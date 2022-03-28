生命中的所有回報，無論是財富、關係或知識，都來自複利。

人生99%的努力都可能是白費的。雖然許多事都不會有結果，但也沒有什麼事情是完全白費力氣的，不要小看那僅有的1%。

當你找到對的事可以追求、找到對的人可以合作時，就要專心投入其中，然後堅持十年、二十年，你就會在人際關係和財富累積上大豐收。了解複利的意義，對你的人生至關緊要。

年輕時，基本上有三個真正重要的決定：要住哪裡、跟誰在一起，以及要做什麼。

我們花很少時間決定要走入哪一段關係；我們花那麼多時間工作，卻花很少時間決定要做哪一種工作；選擇在哪個城市生活，幾乎能完全決定我們的人生道路，但我們卻花很少時間思考要住在哪個城市。

這三個問題或許是你人生中最重要的決定了，你應該花時間去思考。不要隨波逐流，也不該把自主權交給別人。

如何讓自己身邊圍繞著成功人士？找出自己擅長的事，或了解身邊的人需要什麼，然後用它來幫助人，不求回報。所有遇見，始於緣分，皆有因果。時間久了，你就會吸引到你想投射的人事物。但不要計時，不然你會失去耐心。

對於社會新鮮人（甚至老鳥）來說，進公司工作最重要的一件事，就是經營人脈。想想你會跟誰一起工作，這些人之後會做什麼事。

選擇智商高、能力強的夥伴，但更重要的，須有誠信。找到對的人，跟你一起玩長期賽局。所謂長期賽局是正和遊戲，大家一起合力把餅烤好，盡量把餅做大。在短期賽局裡，是把大餅切成一塊又一塊，互相搶奪。我對於無法持續、甚至難以持續的事物都不感興趣，包括困難的關係。

工作時，跟比你成功的人在一起工作。玩樂時，跟比你快樂的人在一起玩樂。

人生路上會面臨許多困難選擇，一旦你做出選擇，就要跟這個選擇綁在一起很長一段時間。創業可能要十年；開始一段關係，可能會維持五年，甚至更久；搬去一個城市，一住就是十年或二十年。這些決定的影響都可能延續很長一段時間。除非你很確定，至少要非常肯定，否則不要輕率做出選擇。

如果你為了一個決定做了一張表，列出一長串的好壞、利弊，卻依然不確定，那麼答案就是否定的。

如果你眼前有兩個選擇，你都想要嘗試，但難分高下，那就選短期比較辛苦的那條路。

人生有99%的時間都是白費的，我指出這一點，並不是要告訴你不必太認真。相反的，我要強調的是，你應該認真思索自己所做的事，同時明白在大多數的事情上（包括學習、建立關係、工作），你要做的是找到可以全心全意投入的那件事、那個人，堅持下去，做出意義來，不能浪費了，才能獲取那關鍵1%帶來的龐大複利。

(本文摘自《快樂實現自主富有》/天下雜誌出版)

【內容簡介】「如果有一天我一無所有的醒來，我可以在五到十年內重新致富。

因為致富是一種技能，而且每個人都可以學會。」—納瓦爾‧拉維肯

全民加薪時代來了，但為什麼即使是高薪工作，也不會讓你變富有？

未來五年，有50%的工作技能將被淘汰，但為什麼有人永遠不缺賺錢機會？

數位時代需要一套新的自主富有指南，已是公開的祕密，但只有不怕挑戰傳統思維的人敢去嘗試。矽谷傳奇創投創業家拉維肯不僅抓住了這個祕密，在投資界、新創圈，有許多人都深受他啟發。「如果查理‧蒙格是20世紀的班傑明‧富蘭克林，那納瓦爾‧拉維肯就是21世紀的查理‧蒙格。」百萬部落格版主化身超級鐵粉總結編著拉維肯的智慧，教你善用時代特色成功的所有必備技能。

每翻開一頁，你都有可能遇見心智旅程的新大陸，

徹底改變自己的人生目的和行動想法。

「生命中的所有收益都來自複利，無論是金錢、關係、健康、思考或習慣都是。」

「設定一個較高的時薪來衡量你的時間價值，並捨得花錢買時間。」

「用思想賺錢，不要用時間賺錢，因為時間有更大的用處，用來賺錢太過浪費。」

「訂出優先順序，聚焦在最重要的事。」

「投入不明智的賽局，就算贏了也只能得到愚蠢的獎勵。」

「花時間省錢無法致富，省下時間去創富才能致富。」

「想在人生中獲得平靜，你就不能用非黑即白的二分法來看周遭一切。」

正因99%的努力不會有成果，更要懂如何抓住那關鍵的1%，槓桿出最高的複利效應。

只有新眼光，才能看見另一個世界，還有另一個自己，

新世界充滿機會，但陽光無法照進每個角落，這本書可以幫助你站上最有利的位置。

【作者簡介】納瓦爾‧拉維肯Naval Ravikant

矽谷傳奇天使投資人，也是連續創業家。出生於印度單親移民家庭，從小把圖書館當安親班，憑藉著對學習的熱愛，考進名校就讀，畢業於達特茅斯學院，擁有電腦科學與經濟學雙學位。

曾任職企管顧問集團BCG，後來轉往矽谷發展，於1999年首次創業，成立最早的消費者購物評論網站之一Epinions（後來賣給eBay）。現為全球最大新創募資暨社交平臺AngelList創辦人暨董事長，也是加密貨幣對沖基金MetaStable Capital、提供創業建議也是矽谷最早聚焦服務新創公司的Venture Hacks、投資基金Spearhead等公司的共同創辦人。曾獲頒「年度天使投資人」，投資超過200家公司，包括Uber、Twitter等。

拉維肯在2012年促使美國國會修法改變「JOBS法案」（Jumpstart Our Business Startups Act），新創公司和小型企業從此可以公開向社會籌資，徹底改變了矽谷歷史和未來幾代人的商業進程。

艾瑞克‧喬根森Eric Jorgenson

曾任Zaarly公司合夥人與產品策略員，現為擁有百萬粉絲的財經部落格Evergreen版主，也是播客主、作家，網路公司Magrathea創辦人。

推特帳號：@ericjorgenson，或到ejorgenson.com可查詢他的新計畫。