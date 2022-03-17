能不能看見真心一點都不重要。

重要的是如何不帶偏見地看每一顆心。

某個夏天，我到加平去度假。我住的那間民宿一角，有隻白色狐狸犬綁在那。我喜歡狗，同時也很怕狗。因為動物們不開心的時候不是用對話溝通，而是直接攻擊對方，所以我在面對動物的時候一直都很小心。但這隻狗實在太可愛了，讓我忍不住想更靠近牠一些。我躡手躡腳地慢慢靠近，避免嚇到牠。我靠近的時候，牠沒有朝著我吠。要是牠這麼做，我會立刻轉身離開，但牠只是靜靜地看著我。牠的尾巴沒有搖動，所以我不太敢摸牠。即使牠看起來一點也不兇，但沒搖尾巴應該就是牠還對我有戒心。牠的名字叫做哈魯，我和哈魯像這樣對望了十五分鐘後，就回房了。

隔天早上，我準備騎腳踏車出去晃晃時看見了哈魯。正好民宿老闆也在那，我就問他哈魯會不會咬人，老闆回答我不會。其實我問這種問題也很可笑，一方面是本來就沒有一定會咬人的狗，也沒有一定不會咬人的狗，一方面是哈魯當然不會咬自己的主人，我問這個問題也是多餘的。雖然老闆的意思可能是之前沒有客人被哈魯咬過，但誰知道我會不會成為第一個被牠咬的人呢？所以問過後，我依然無法放下對哈魯的戒心。我將腳踏車停在一旁，走到哈魯旁邊。可能因為昨天見過一次面，牠不停對我搖著尾巴，但我還是沒辦法相信牠，我怕牠是為了咬我一口，才搖著尾巴想把我騙過去。我開始試著跟哈魯對話。

「哈魯啊！我很想摸摸你，但又怕你會咬我。你會咬我嗎？如果要咬可以先暗示我一下嗎？那我就會馬上離開。」

哈魯呆呆地看著我。

「怕你又一直想摸你，你也覺得我很可笑吧？我也可以理解你會這麼想，但我會這樣是因為你實在太可愛了。」

哈魯還是茫然地看著我。

我心想「也是！怎麼可能有辦法溝通呢？」，便起身打算離開。這時候腳上的凉鞋滑了一下，我人跟著往前傾，幸好沒有整個人撲到哈魯身上，但牠如果想咬我，這個距離輕輕鬆鬆就能咬到。哈魯依然困惑地看著我，臉上寫著：「這個人類到底在做什麼？」這瞬間，我稍微對牠放下了戒心。我左手握拳，慢慢地讓手背靠到哈魯的鼻尖。

接著哈魯開始聞著我的手，待牠停下來後，我鬆開了拳頭，輕輕摸摸哈魯的頭。哈魯閉上了眼睛，靜靜地讓我摸牠。

我心裡突然有些愧疚，原來牠剛剛對我搖尾巴是真心的。哈魯為了想快點跟我成為朋友，努力地搖著尾巴表達友好，我卻不相信牠，還以為那是牠為了咬我的計謀。要是我腳沒有滑那一下，可能到離開民宿前，我跟哈魯都不會有進一步的接觸。

每當我對人際關係感到疲憊，

我就會有個不切實際的幻想，

「如果看得見他人的心該有多好啊？」

假如看得見真心，我就能放心信任對方了。

但看看過去那個不敢接近哈魯的我吧！

就算能夠看到對方的真心，

我仍舊無法全然相信對方。

還是會覺得這是那個人為了欺騙我，

偽裝出來的面貌。

不願相信他人的真心，

卻希望每個人對自己都是真心的，

這不是貪心是什麼呢？

如果看的人心中充滿了偏見，

就算看得見真心又有什麼用呢？

不是結束，是另一個開始

不要害怕按下重置鍵。

因為按下後不是結束，而是重新開始。

既然還沒結束就不算失敗。

把心情整理好，再重新出發吧！

我偶爾會在選擇走上某一條路後，突然有不祥的預感。如果才剛走上那條路沒多久，還可以立刻回頭，但如果已經走了好一段路，花了很多時間，也下了不少工夫，就會陷入不知道該不該回頭的困境。這時候下意識就會想到「本錢」這兩個字，覺得我為了走這一段路花了那麼多的時間，做了這麼多努力，多少要有點回報才行。所以常常因為這樣的想法，就算明知道這條路是錯的，還是硬著頭皮繼續走下去。

就為了達到損益平衡。

不過仔細想想，其實在知道這條路不對的時候直接回頭，才是將損失減到最少的方法。因為繼續走下去，就等同於在錯誤的路上花更多時間、金錢和工夫。緊緊握住不對的事不放，就像抓著一條破破爛爛的繩子登天一樣。就算懂得這個道理，還是堅持繼續走下去的理由常常是因為無法放棄。我們經常會聽到這樣的話。

「放棄就好啦！」

但問題就是大部分的人都沒辦法說放棄就放棄，我也是一樣。就像挑戰需要勇氣一樣，放棄也同樣需要勇氣。說不定中途放棄還比挑戰新的事物需要更多勇氣，因為放棄代表要拋下一路走來付出的一切。

但我們要清楚知道這一點，放棄現在正在做的事，人生也不會就此結束，只不過是回到踏上這條路以前的狀態，重新開始而已。會覺得可惜也很正常，要放下自己曾努力過的一切本來就不容易。會覺得白白浪費了很多時間，覺得和走在別條路上的人比起來落後許多。這樣的說法其實也沒有錯，畢竟每個人得到的時間都一樣，我卻沒有半點成果。但又能怎麼樣呢？現在也只能為年輕的自己所做的選擇好好反省而已。

後悔、反省、自責，這些都是人生必經的過程。人生不可能是完美的，所以快整理好自己混亂的心，回到原點好好努力，看是否能多少挽回一些。不要還沒開始就覺得不可能挽回，做不做得到任誰都說不準。剛開始選擇這條路時也不知道它是錯的不是嗎？既然現在知道了，及時補救就好。別害怕去承認自己做了錯誤的選擇，也別害怕改正錯誤的過程。因為現在按下的不是結束鍵，而是重置鍵。

別再猶豫了，快按下重置鍵吧！

這絕對不是畏縮的行為，

而是在為重新開始鼓起勇氣。

現在的你可能會被絕望的情緒籠罩，

但能讓你心跳不已的機會一定會再到來。

現在就回到原點，重新開始吧！

一切都還沒結束呢！

(本文摘自《我，這樣就很好》/皇冠出版)

【內容簡介】我們不會毫無理由地喜歡某樣東西,包括自己。

總是放大眼裡的不完美,卻只是因為生命的某些瞬間,讓我們忘記自己的美好,也忘了自己是獨一無二的。

我們羨慕別人,或是討厭自己,談過糟糕的戀愛,為不同的他流光眼淚,很想幸福,但每一步都走得不太確定。

但是你知道嗎,已經走過那些瞬間的你,才是最重要的意義。

這些都是你,這樣就很好的你。

──「我,這樣就很好」

一個人的不安或脆弱,慢慢練習安放,漸漸變得安好。

──「在愛面前變得勇敢」

兩人世界的愛過與痛過,當過不去都過去了,我們會更好的。

──「只聽自己內心的聲音」

人群之中,如果目光刺眼,那就閉上眼睛,跟隨心的指引。

──「我每天都在變得更好」

回望人生的高山、低谷與平原,就算冬天寒冷,終會迎來春天。

【作者簡介】趙宥美 조유미

人氣網路作家「為你讀故事的女子」。

憑藉引起共鳴的能力和溝通的力量,短短三年內就擄獲超過百萬名讀者的心。平

時十分重視與讀者之間的溝通,就算讀者們的留言多達數百則、數千則,也會一

則一則閱讀。在新作《我,這樣就很好》中,依然完美結合了犀利的忠告和溫暖

的建言,有時能帶給人溫暖,有時則顯得有些冷酷,作者以她獨有的溫度表達出

內心的感性。本書至今已狂銷 80 刷,銷量累計超過 16 萬冊。

另著有《為你讀故事的女子》、《任何時候都不要失去我》、《因為喜歡,所以喜歡》,

用細膩的筆觸書寫愛、離別以及人與人之間的關係。