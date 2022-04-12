嘉大幼兒教育學系葉郁菁教授（左四）與新住民語老師推動新住民母語。（嘉大提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義大學教授與新住民團隊合作，編研3套新住民家庭母語教材，以中文與新住民母語雙語方式呈現，包括越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、緬甸、柬埔寨及泰國等共7國語言，由教育部送交公立圖書館、新住民服務中心等處，提供新住民家庭借用。

嘉義大學表示，根據內政部移民署統計至今年1月底，國內新住民已超過57萬人，且新住民語已納入12年國教國中小的必修課程，但目前國內新住民語的教材有限，教育部委託嘉大研編教材，由幼兒教育學系教授葉郁菁主持這項計畫。

葉郁菁指出，長期追蹤觀察新住民子女的教育中發現，新住民家長若用不熟悉的中文與子女對話，只能簡單地說，詞彙也不夠多，以致子女能說的語言詞彙也有限，但新住民子女若能從小在家裡就說中文與母語，是學習雙語的優勢。

這3套新住民家庭母語教材繪本共有30本，委由繪本插畫家繪畫插圖，第1套教材主要內容是日常生活用的對話，第2套內容升級為參照幼兒園教保活動課程大綱的6大領域改編，第3套再進階到人際關係、獨立自主、想像創造、關懷和家庭生活等內容。

嘉大表示，3套書於3月底已出版，交由教育部分送至各縣市圖書館、公共圖書館資源中心、新住民家庭服務中心及新住民學習中心、家庭教育中心等處，供新住民家庭使用，也有線上電子書可用。