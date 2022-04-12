2022企業女子壘球聯賽第7季賽季本周末登場，季前傳來兆基企業冠名贊助的好消息，屆時台中兆基穿山甲新球季以全新面貌漂亮出擊，球隊與兆基企業並於12日下午2點舉行簽約儀式。

兆基企業旗下事業涵括房屋出租、旅館投資及商務中心等，董事長李建成深受運動員強韌個性與場上拚勁，以及為目標努力向前負責任的特點感動，在前女壘國手鐘彗琳牽線下，熱情冠名贊助台灣體育運動大學，球隊在新球季將披上代表兆基企業鮮明、亮麗且溫暖的橘色戰袍，以台中兆基穿山甲之名在球場上展現苦練已久的球技，以及無限活力與朝氣。

台中兆基穿山甲由台灣體育運動大學的選手為主力，多位選手也被選入2022杭州亞運培訓隊陣容，同時今年剛在高中聯賽拿下冠軍的台中東山高中年輕小將們也加入陣中，讓團隊戰力更上層樓，2022企業女子壘球聯賽5月份將來到台中進行賽事，台中兆基穿山甲將以地主之姿在台中金龍棒球場及台中萬壽棒球場迎戰各隊挑戰。