俄烏大戰持續超過一個月，歐美國家也不斷向烏克蘭提供各類武器以對抗俄羅斯。不過，前民進黨立委郭正亮發現，烏克蘭並未自歐美手中獲得任何攻擊性武器，若是真心要協助烏克蘭贏得戰爭，應該要給予真正有用的武器；他分析歐美對俄國態度後認為，這場戰事已成定局，歐美事實上是在等烏克蘭何時認輸。

郭正亮12日在政論節目《少康戰情室》中表示，他不認為歐美有「源源不絕」向烏克蘭提供武器。他認為，像是刺針、標槍飛彈這些武器，並不足以作為突圍的攻擊性武器，而攻擊性武器的部分，目前也只有波蘭願意提供T72戰車，但也不知怎麼運往烏東，若用火車運輸，可能會被轟炸；烏克蘭沒有制空權，歐美也不給戰鬥機，所以這些都是空話。

主持人趙少康問郭正亮，為何歐美不提供重武器？郭正亮直言，美國總統拜登早就做出結論了，「你要引起第三次世界大戰嗎？」若美國將重武器運進烏克蘭，就會被俄羅斯視同參戰，「你怎麼進去？運輸機進去嗎？那你就是參戰」。

郭正亮指出，為何北約不敢介入俄烏大戰，事實上北約國家整體的國防預算比俄羅斯高出多，連這樣都不敢介入，拜登還數次說不會出兵，怕有第三次世界大戰。「那這個戰局就已經定了」，郭正亮直言，歐美都在等烏克蘭什麼時候認輸，「就是這樣啊，所以你就是很不誠實嘛」，如果真的要幫人家打贏戰爭，就要給真正有用的武器，「又不給，就是拖著，現在普丁訂了一個日子，5/9要大閱兵」。