長榮集團弟弟派再出手，12日公告將長榮鋼的兩名長榮國際代表人柯麗卿、張國華撤換為鄭深池及陳昭龍，企圖在6月10日股東會全面改選四席董事、三席獨董的議案拿下經營權。

長榮國際為長榮集團控股公司，握有集團旗下掛牌公司如中再保、長榮鋼、長榮、長榮航、榮運及未上市立榮航空的持股，集團公司互相交叉持股，猶如「得長榮國際掌握長榮集團」。

長榮集團創辦人張榮發二子張國明、三子張國政及二房李玉美聯手合作，在2月25日取得過半董監事席次正式變天，4月6日弟弟派推舉姊夫鄭深池為新任董事長，正式掌握長榮國際權力，開始大動作剷除異己，隔日董事會撤換長榮國際總經理戴錦銓，委任自己人馬張明煜。

長榮集團的經營權之戰已進入白熱化，首戰為長榮鋼6月10日全面改選董事，籌劃拿下過半的董事席次。

長榮鋼12日晚間公告改派長榮國際代表人，將柯麗卿、張國華兩人改派為長榮國際董事長鄭深池及陳昭龍。陳昭龍為甄明法律事務所律師及双美生物科技公司董事，擅長替上市櫃公司爭奪經營權。

依據長榮鋼去年年報持股資料顯示，長榮鋼哥哥派張國華股權結構為長榮航空持有9.1％，張榮發基金會5.95％，張國華5.95％。

欣陸投控董事長殷琪旗下的公司大陸工程、維達開發及台橡合計12.05％，已表態支持現任經營者，哥哥派張國華獲得持股與弟弟派勢均力敵（長榮國際持有21.69％、張國明5.95％，張國政5.95％）。因持股低於10張的股權達7％，今年徵求委託書大戰將顯得重要。

長榮國際除了改派長榮鋼旗下的代表人外，預計下一步將撤換立榮航空的代表人。意外的是，12日並未一同撤換。業界人士解釋，星宇航空董事長張國煒的母親李玉美已倒向弟弟派，立榮航空變天是遲早之事，除非張國煒維持中立或立場有變，再加上立榮航空仍虧損，不急於拿下。當前弟弟派首要之際是搶下勝負難分、競爭激烈的長榮鋼經營權之戰。