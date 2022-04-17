台中市政府17日下午舉行疫情線上說明記者會，由台中市長盧秀燕親自主持，台中市今日新增22例，而衛生局長曾梓展說明疫調足跡時，特別針對前一日的說明會上疫調足跡的口誤，公開致歉，一所私立科大有3名行政職員同時確診，他昨日指30多歲男與40歲女兩人同遊小琉球後確診，引發該校和確診者抗議反應，因此鄭重在直播中致歉。

台中市昨（16）日新增40例，盧秀燕主持記者會說明疫情重點後，交由曾梓展接續詳述疫調狀況。其中有一例在台中市完全沒有足跡，因此中市府認為應歸給外縣市，曾梓展針對確診的39個案，花費十多分鐘，一一陳述案號、居住區域和確診Ct值等。

其中，某私立科技大學，有3名在同一職場的行政職員採檢同時確診，分別為案32454的40多歲女職員、案33041的30多歲男職員，還有案33039的50多歲男職員等三人；曾梓展昨日疫調說明時指，前兩人曾在4月8日至10日，一同去小琉球旅遊，而被先前已經確診的案30015傳染。50多歲男雖與兩人為同職場，但另有嘉義旅遊史，因此感染源還要釐清。

曾梓展今天下午在直播記者會中澄清，是因為一時口誤，誤指兩位男女同事同遊小琉球，三人雖在同一職場，但是各自有各自的旅遊史，也透過直播向兩個案致歉。

其實曾梓展口誤早已不是第一次，昨天新增確診的一對60幾歲老夫妻，兩人因為搭上宜蘭羅東環島進香團遊覽車而染疫，其中案33046被曾口誤說成是台中火力發電廠的員工，讓台電中火公司罕見火速發新聞稿澄清只是外包的協力廠商，並非員工，今天再傳出這位中火阿公同住在龍井區的30幾歲兒子、1歲金孫，也已採檢陽性確診。

今天在直播記者會上，曾梓展花費14分鐘一一陳述22例確診個案的最新疫調情況，包括案號、約略年籍住所、職業和相關足跡接觸史，陽性確診Ct值與匡列接觸者人數者，有如流水帳。

中央今天正式宣布6歲以上至11歲以下兒童，可施打莫德納疫苗，每次為半劑，第一劑和第二劑需間隔28天；台中市長盧秀燕隨即在直播中宣布，台中市5歲至11歲的兒童人數是16萬9457人。

盧秀燕想藉此強調，中市府的防疫作業沒有假期，過去2年多來，對於疫情的應變，都是市府同仁跨局處不眠不休的努力，因此戶政同仁一早就開始準備資料；然而，衛生局與市府團隊顯然沒注意，中央宣布的是6歲以上兒童，並非5歲以上，直播中公開宣布的人數並非符合施打疫苗的正確人口。（直播結束後，民政局長吳世瑋澄清，提供的兒童資料為設籍台中市6歲以上、11歲以下人數，但直播時盧秀燕市長口誤說成五歲以上。）

台中市府近日疫調說明都是下午4點才上線，比起雙北、台南的下午3點，高雄下午2點半、桃園甚至2點就開始，台中市的疫情記者會是六都中最晚最慢，但疫調說明除了流水帳外，卻鮮少有數據分析與群聚感染源的推測或進一步研判，常常讓市民聽不見重點。要給市民知道的是龐雜的資料？還是經過分析判斷有用的資訊？值得市府團隊再思考。