睡眠是修復大腦功能的時機，好好睡一覺對大腦的重要，已有多篇研究報告證實。近期研究更是表明，社會中堅份子的中年族群如果睡眠不足，尤其長期每晚睡眠時間少於5小時者，未來罹患癡呆症的失智風險就會倍增，壽命也會大打折扣。

在第一項研究中，哈佛醫學院（Harvard Medical School）的研究人員找來2800多名65歲及以上的受訪者，觀察他們2013年或2014年的睡眠特徵自我報告，並檢視受試者5年後癡呆和或死亡之間的關係。

研究人員發現，在控制了人口統計學特徵，包括年齡、婚姻狀況、種族、教育、健康狀況和體重等變數後，每晚睡眠少於5小時的人，與每晚睡眠6到8小時的人相比，患癡呆症與死亡的風險都會提高2倍。

●中年睡眠時間不足 罹患晚發性癡呆風險倍增

在第二項研究中，包括法國、英國、荷蘭和芬蘭研究人員組成的團隊，透過7959 名參與者長達25年的數據，發現在50歲、60歲和70歲時，每晚持續睡眠少於6小時者，比起正常睡足7小時者，癡呆風險增加了3成。

研究者特別提醒中年族群，如果無法改變晚睡或少睡的習慣，就得承擔可能在退休前就患上癡呆症的失智風險。尤其中年睡眠不佳的原因有很多，像是輪班工作、失眠、肩負照顧責任、焦慮和緊迫的最後期限等，甚至有些人只為了熬夜追劇、享受夜生活的片刻寧靜等。 專家指出，偶一為之無妨，但絕對不要讓睡眠不足變成長期的生活方式。

●研究：最佳睡眠長度是6-7小時

根據一項由亞洲隊列聯盟（Asia Cohort Consortium, ACC）領導，對來自中國大陸、日本、新加坡和韓國共322,721名成年人進行長達14年的大規模研究，在排除了其他環境因素、生活習慣和健康狀況的影響後發現：

平均每晚睡眠7個小時的人，死亡率最低；其次則是每晚睡6個小時的人。如果你真的沒有太多時間可以睡覺，至少睡好睡滿6小時，對健康甚有助益。

值得注意的是，即使睡眠充足，也需要注意上床睡覺的時間。以中醫的觀點來看，在經絡循環中，夜間11起到凌晨3點，是膽經與肝經運行的時刻，最理想的狀態是晚上10點就寢，最晚則是在午夜12點前睡覺，盡量能夠熟睡，讓身體適當休息、增進代謝機能。