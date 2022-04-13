台積電高煉廠第1期設廠用地29.8公頃變更為產業專用區案，今年3月8日高雄市副市長林欽榮親率市府團隊簡報說明，終獲內政部都市計畫委員會審議通過，市府刻依程序陳報內政部核定計畫書圖，全案預計4月底前依法公告發布實施，屆時併同產業園區環評審定及核准設置等書件，即可提供台積電設廠動工，創造年產值約1576億元。

高雄市副市長林欽榮表示，美中貿易戰及疫情導致科技產業鏈重組，台灣半導體製造在全球展露舉足輕重角色，行政院去年提出高煉廠轉型蛻變為南部半導體材料「S」廊帶核心，其中原工廠區29.8公頃土地，可提供台積電設置第1期晶圓廠用地，預計下半年動工，於2024年開始量產，可望增加1500人就業機會，年產值約1576億元。

林欽榮說，經市府團隊向內政部都委會專案小組及大會說明，包括高煉廠整體規劃建構城市生態綠廊、水電供應、土污整治進度、教育公托及社宅等配套；同時分期紓解交通作法，如短期優先拓寬翠華路，中期推動新台17往南打通，長期評估東側鐵路立體化等交通整合方案，爰獲內政部委員一致認同並審查通過。

都發局長吳文彥說，本次變更範圍為原高煉廠工廠區29.8公頃土地，是由經濟發展局依產業創新條例報編設置產業園區，並依都市計畫法第27條第1項第3款「為適應經濟發展之需要」辦理個案變更。未來在台積電進駐後，完成S廊帶關鍵拼圖，北接南科、路科及橋科，成為新興半導體製造聚落；往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，整體串聯成南部半導體S廊帶。

高雄市都發局說，目前29.8公頃土地屬第3區土污部分，高雄市環保局已於3月29日公告解列，產業園區開發環評也於4月12日審議通過，因此本案都市計畫依程序陳報內政部核定計畫書圖後，預計4月底前依法公告發布實施，屆時經發局依產業創新條例核准設置產業園區，並優先施作工區開口、便道及排水等園區公共設施，讓台積電進駐同步建廠。

高雄市都發局表示，楠梓產業園區於台積電進駐後，將與材料研發專區形成晶圓製造與材料研發互補創新園區，成為南部半導體材料「S」廊帶核心，2園區預估提供就業機會1.75萬人，並投入約89億元興建基礎公共設施，服務進駐產業使用及地方需求。

同時，都發局也按部就班盤點北高雄產業聚落周邊社會住宅、企業安家或教育等配套，共同形塑優質的產業投資與居住生活環境。