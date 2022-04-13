歐美對俄羅斯制裁短期難以結束，台塑化(6505)預計第二季煉油毛利率依舊維持高檔，法人也看好，台塑化第二季獲利將可維持第一季高檔，台塑化今開高震盪，站回5日線。

以煉油毛利率來說，台塑化表示，歐美對俄羅斯制裁短期難以結束，且歐洲柴油庫存偏低，貿易商將中東、印度與亞洲柴油出口至歐洲增加至每月3300萬桶，遠高於過去每月2000萬桶，且亞洲煉廠第二季進入密集檢修期，加上大陸柴油出口偏低，預估4月僅有75萬桶，遠低於過去每月1500萬桶，使亞洲柴油供需基本面強勁，新加坡柴油價差穩於高點，整體來說，預估第二季煉製毛利維持強勢。

油價部分，台塑化認為，近期美國與國際能源署接連宣布釋放戰略庫存超過2億桶，且上海持續封城抗疫，使近期大陸其他城市也可能面臨封城，衝擊大陸油品需求，油價上檔承壓，短期油價高點已過，但俄羅斯在布查鎮的戰爭罪行，使歐美制裁俄羅斯態勢再次升高，地緣政治風險支撐油價，預期油價轉為區間震盪。

台塑化煉油廠4月因年度定檢，維持每日36.2萬桶運轉，第二季平均每日43.9萬桶(81%)運轉，輕裂廠4月、5月配合下游需求預計 90%運轉，第二季利用率與第一季持平。

法人表示，台塑化第一季每股賺1.43元，第二季預計烯烴利差反彈，台塑化每股獲利將達1.4元，呈現季持平、年持平，高於市場所預期的1.24元，主要係考量因素包括航空燃油需求復甦，影響幅度超越OSP溢價幅度季增，帶動煉油利差季增；東亞裂解廠普遍降載，帶動烯烴綜合利差季增；以及原存利益縮小。