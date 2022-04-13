現行腦損傷檢測需抽取脊髓液檢驗，等待時間約為2小時，中正大學奈米生物檢測科技研究中心，開發一套光纖式粒子電漿共振生物感測方法，只要抽取手臂周邊血液，滴入晶片中，15分鐘就能得到結果，靈敏度更是市面最靈敏產品的200倍以上，經過檢體盲測，準確率高達100％。

中正大學奈米生物檢測中心、化生系教授周禮君說，膠質纖維酸性蛋白（GFAP）主要存在於大腦、脊椎等中樞神經系統，腦損傷會導致GFAP進入血液中，但因大腦的血腦屏障，GFAP需要較長時間才會滲透到人體血液中且濃度極低，傳統檢查方式主要透過電腦斷層、核磁共振或抽取腦脊髓液，耗時且設備價格高昂，中正大學團隊與台大醫師歷經近3年的合作，由醫師提供檢體，中正團隊利用光纖式粒子電漿共振技術，開發一套檢測方法，取名為「FONLISA」。

周禮君指出，在光纖上設定化學式，只要將檢體滴進晶片進行反應，就會顯示腦損傷生物標記GFAP的濃度，成本低廉外，因將血液檢體混合奈米金，靈敏度是市面最靈敏產品的200倍以上。

目前中正「FONLISA」技術已發表於國際期刊《生物感測器與生物電子學（Biosensors and Bioelectronics）》，並技轉國內廠商，希望未來發展可攜式、低成本的感測器，並普及至一般診所，更加便利民眾。中正校方表示，腦科學是最近十年興起的議題，而近期周禮君將研究主力放在腦神經疾病，除了腦損傷，也針對阿茲海默症進行相關研究。