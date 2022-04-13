MCU(微控制器)設計廠笙泉(3122)今(13)日參加櫃買中心業績說明會，笙泉去年每股賺3.38元，終結連續4年的虧損，展望今年，笙泉看好工控MCU商機在大陸市場將大有可為，將扮演後續重要成動能。

笙泉表示，2021年是公司成功轉型的一年，一舉轉虧為盈，笙泉2021年營收7.86億元、年成長58.8%，全年淨利為1.29億元、年成長1262%，每股淨利3.38元。全年毛利率為43.7%、年增加18.4個百分點，營業利益率為17%，年增加19.9個百分點。

以笙泉去年產品營收占比來說，主要包括感測器儀表占比28%、照明顯示占比18%、電腦周邊占比13%、電源產品占比10%等。

笙泉表示，目前主要產品包含8位元、32位元、USB MCU產品。8位元 MCU為笙泉銷售多年之產品線，自2020年起推出6D新系列產品，產品設計規格融合32b位元才有的DMA、CRC等功能，加上高速時脈與高速周邊存取，在無線充電、儀表應用、訊號轉換應用、PC鍵盤與家電主板應用出貨量，去年均大幅成長，未來3年將持續注入明顯貢獻。

值得一提的是，笙泉在32位元在去年對營運有很好的貢獻，出貨100萬套，主要用於工業儀表，有鑑於工控MCU在大陸產值排名第二，僅次於車用，笙泉目前在大陸工控市場已經打入多項運用，將成為未來重要成長動能。