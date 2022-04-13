衛福部長陳時中今天表示，目前正與輝瑞、BNT、上海復星進行5至11歲兒童疫苗採購的四方談判，採購進度已進入最後尾聲，本月也會召開ACIP會議討論青少年第三劑相關事宜。指揮中心發言人莊人祥指出，食藥署已針對輝瑞疫苗5至11歲，以及莫德納6至11歲進行緊急使用授權（EUA）審查，若有進度會對外說明。

陳時中表示，由於近期國際多個資料顯示，12至17歲青少年在完整接種疫苗後，開始出現保護力衰退的問題，因此這個月會召開ACIP會議，再請專家針對是否開放青少年接種第三劑疫苗進行討論。

上次ACIP會議探討12至17歲青少年接種第三劑議題，與5至11歲幼兒能否接種新冠疫苗，但最後專家並無達成共識，僅開放將來若開放青少年打第三劑，可選用同為mRNA疫苗的莫德納。

至於5至11歲兒童疫苗，目前全世界僅有BNT/輝瑞通過緊急使用授權（EUA），陳時中指出，目前正與BNT、輝瑞、上海復星進行四方會談，主要是因我國要採購的幼兒劑型，目前僅有美國的輝瑞獲核准，因此才會啟動四方會談，但談判代表越多，合約也會更複雜，但目前談判已進到最後階段。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，兒童感染Omicron病毒後，發燒比例較高，另外也會出現喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等類感冒症狀，從我國今年一月以來的統計也可看出，兒童無症狀比例僅32％，低於成人/青少年的41％，輕症68％，高於成人/青少年的59％。

陳時中補充，除採購兒童可用的疫苗外，國內在兩個月前就開始整備兒童確診的收治量能，至於何時會開放兒童接種疫苗？則會以民眾的需要與專家的判斷為主。