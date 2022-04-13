柯市府網頁用「民眾黨藍」，遭議員批評。（王欣儀提供／楊亞璇台北傳真）

柯市府網頁用「民眾黨藍」，遭議員批評。（王欣儀提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨寄生北市府再一樁？台北市議員王欣儀指出，柯市府濫用行政資源悄悄地為自己的政黨做置入性行銷，例如台北通、公務員專用的公務雲「TaipeiON」網頁及APP配色使用「民眾黨藍」，遭質疑公器私用，黨政不分，是自市長民選以來，最不良的示範。

王欣儀指出，之前接獲許多民眾投訴以及也有ptt網友質疑，台北通及市府網站配色使用「民眾黨藍」，質疑是不是花納稅人的錢來為特定政黨宣傳；民眾黨寄生市府，就是柯P說的「新政治文化」？

王欣儀說，市府同仁的感受最深，耗資480萬建置，替代過去「員工愛上網」的公務雲「TaipeiON」也是沿用民眾黨「形象識別」所使用的色系；已有許多市府同仁反彈，認為柯市府黨政不分、下屬馬屁拍過頭，而柯市長默許這樣無孔不入各種洗腦行為，是要把大家洗腦成民眾黨嗎？

王欣儀說，柯市府創立TaipeiON只是為了方便監控大家，因為過去用Line，所以無法監控，TaipeiON歸市府資訊局管，從後台可以看到群組討論內容；且行政不中立，做政黨置入行銷，根本就是把市政府當民眾黨的中央黨部。

王欣儀表示，市府網站、官方APP是公用且須常久傳下去，無論是網站LOGO或APP圖標不能為特定人或政黨而設計，應通用「台北市徽」才對；現在TaipeiON用「蜜蜂」當圖標，未來換市長是不是又得要換圖？

另外，王欣儀調閱去年12月24日市府主秘會報紀錄，陳志銘秘書長當時下了一道指令，要求市府各機關配合今年3 月底前將公務群組移轉至 TaipeiON；TaipeiON就如同一個電子指揮體系，柯文哲市長身為指揮官，自己卻沒有在公務群組裡面，卻要全府公務員用TaipeiON，難道遵從命令的是傻子？長官自己卻不使用，沒有以身作則，非常不公平。

對此，資訊局回應，北市府員工目前總計有3萬9812人使用TAIPEION服務，市府宣導所有同仁，將公務轉移至TAIPEION使用。

資訊局指出，TAIPEION於2021年12月24日正式上路，色彩配置參考英國倫敦趨勢分析公司WGSN「人工智慧水藍」（A.I. Aqua）延伸，代表科技時代的專屬色系，更被認為是代表網路的顏色，因此也是許多科技產品經常使用的色彩，資訊局尊重設計師理念與著作，澄清整體設計，僅有美學與象徵考量，無其他意圖，努力工作早已是市府團隊的文化，不屬於任何一位特定首長，這次引發誤會未來會更謹慎。