台股雙王法說會將登場，其中最受關注的即為晶圓龍頭大廠法說展望，也讓法說前夕台股由晶圓龍頭大廠強勢反彈領頭，指數強彈逾300點，也化解破萬七危機。投信法人表示，自疫情以來全球加速數位轉型，其中5G手機、高效運算、AIoT、車用等強勁需求亦推升半導體市場在全球的產業地位，預期今年全球半導體市場規模將持續11%年增幅高速擴張，帶動台股半導體類股有望在震盪中持續成長。PGIM保德信科技島基金經理人葉獻文表示，近期科技股受到大陸封城、供應鏈生產再陷瓶頸，以及市場傳出庫存調整等影響，表現相對金融與傳產族群較為弱勢，不過從晶圓龍頭大廠3月營收數據良好，反映產能利用率仍維持高檔，加上市場預期晶圓龍頭大廠有機會釋出正向展望，對於近期疲弱的科技股不啻為強心針，也激勵台股在法說前夕率先展開彈升走勢，更帶動電子指數大漲2.34％，優於傳產指數的1.38％與金融指數的0.48％。葉獻文指出，據IC Insights統計，今年全球半導體市場規模有望達到逾6,800億美元的水準，相較2021年再增加666億美元水準，且半導體巨頭Intel執行長也指出，晶圓廠所在地已成為全球大國博弈背後具有威力的籌碼，因此Intel也將斥資170億歐元，在德國馬德堡建造兩座2奈米製程晶片廠，同時亦跨足晶圓代工業務，預期2027年將正式投產。再者，包括5G通訊軟體應用、電動車、高效能運算、AIoT物聯網、META趨勢等，在全球終端需求暢旺延續之下，晶圓代工產能仍無法補足需求缺口，且在Intel、高通、輝達等大廠訂單加持之下，市場預期未來數年的先進製程市占，將是台廠5奈米先進製程市占高達9成，而3奈米市占將介於80％至90％之間。葉獻文認為，半導體晶片的全球短缺現象使企業存貨量不斷下探，而供貨量居全球之冠的台灣半導體產業，亦牽動著全球相關產業鏈的發展命脈，反映台灣半導體在全球屹立不搖的產業地位，雖然近期台股受到費城半導體指數拉回影響，又有大陸封城干擾，半導體等電子類股表現相對失色，但只要市場消化近期升息、封城等負面訊息後，指標半導體大廠仍將扮演引領台股回神的要角。群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，台股在半導體產業投資策略上，晶圓代工、IC設計、車用電子族群還是有機會。晶圓代工龍頭受惠高階製程需求成長，但是元宇宙題材仍舊可望帶動眾多半導體周邊需求，包括相關設備以及更高效處理器與更高容量儲存，來滿足元宇宙所需。整體電子產業輪動快速，個別族群雖有短期漲多修正的風險，但因為電動車、5G、HPC、AI、ABF帶動的半導體需求正式啟動，主攻族群修正後，仍有利多頭發展，可待回檔整理時，再行逢低布局。