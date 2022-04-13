Kimberley與血肉果汁機合作〈打開太陽〉。（華風數位提供)

Kimberley陳芳語與台語金屬搖滾樂團血肉果汁機跨界合作，首次合作就挑戰翻唱血肉果汁機經典作品〈打開太陽〉，Kimberley一知道要與血肉翻唱經典歌曲〈打開太陽〉，就在家聽原版的〈打開太陽〉至少超過200次以上，她坦言自己的台語發音有很多地方需要克服，希望血肉果汁機可以感受到她的認真與誠意。

血肉果汁機的主唱GIGO說：「Kimberley雖然唱台語帶有外國人特有的腔調，唱完新版的〈打開太陽〉，卻意外有一種高級感喔！我們唱英文有台味，Kimberley唱台語有洋味，但正因為這樣才能賦予這個合作更多色彩，給粉絲不同的驚喜。 而且Kimberley真的很認真，她的學習力跟領悟力很快很高，她的台語表現，我們給她9分。」

Kimberley與血肉果汁機在2021年一次的共同活動認識，對他們的演出及作品留下深刻印象，特別透過公司邀約他們合作，沒想到血肉果汁機很豪爽地答應。Kimberley說自己從青少年時期開始就非常迷搖滾樂，最常聽綠洲合唱團的作品，還會約好同學一起畫煙燻妝穿著有铆釘衣服，在家被媽媽逼卸妝，在學校被老師追著跑，做著自己覺得很搖滾很酷的事情。

說到雙方碰面對彼此的第一印象，血肉主唱GIGO說：「Kimberley人很嬌小，但是講話聲音非常宏亮！她會講著講著突然一個高音，那聲音真的會穿透你的腦子！」，Kimberley大笑說：「不好意思，我的音量屬於戶外音量，我常常會提醒自己現在是在室內，要小聲一點。第一次碰到血肉他們是在演出場合，他們的演出真的超熱血超搖滾的，沒想到私底下的他們卻意外斯文，講話都是輕聲細語，我們討論音樂的過程中，他們會一直詢問我的意見跟想法，是非常親切溫柔的人。」