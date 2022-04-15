《飄撇討海人》，以紀實視角描繪基隆的詩人船長林新永歷經風浪的討海人生(照 公視台語台提供)

公視台語台影視品牌「台語有影」第三部紀錄片《飄撇討海人》，以紀實視角描繪基隆的詩人船長林新永歷經風浪的討海人生，也呈現他對於人海共存之道的期盼與追尋。本片由曾獲第五十屆金鐘科學節目獎的周文欽導演執導，導演在一次拍攝作業與船長偶然結識，發現他有著傳統討海人勤勞樸實的特質，同時也是不斷探索、改善與創新漁具漁法的現代討海人，個人故事非常豐富，向其邀約拍攝後，獲得船長豪爽答應。

本片主角船長林新永來自三代的討海人家庭，十四歲就跟著父親下海，如今年逾七十，仍迷戀一個人的海上時光。在海上漂泊的時光中，林新永時常寫作排解寂寥，更以台語詩紀錄海事和討海人的心聲。身處這個「有海無魚」的時代，一生與海為伍的林新永船長在片中有感而發：「以前的海是很乾淨的，現在下網魚鉤都會勾到塑膠袋和一些垃圾。」後來他成為沿海漁船協會理事長，時常呼籲其他漁船出海時順道捕撈海漂垃圾，為海洋生態盡一份心力，展現他對海洋的深沉情懷。

導演周文欽以海洋及人物的題材見長，曾拍過十幾部有關海洋的紀錄片，這次《飄撇討海人》陸續拍了將近1年半，他表示因為必須配合天候出海，出海後還要面臨「魚在哪裡」的難題，不過還好自己不易暈船，自嘲道：「就跟新永船長注定討海一樣，我不暈船也是注定的，才能上船來拍海洋的片。」而面對居住在四面環海的台灣島，台灣人卻對海洋所知甚少的的普遍現況，他感嘆表示「台灣有富饒的海鮮文化，但相對貧瘠的海洋文化。」期望透過新永船長的故事，打開大眾了解海洋的契機，也記錄世代相傳討海人對海洋的依戀與驕傲。

林新永半世紀的飄撇討海人生，其實有著許多辛酸的故事。他在日前的首映會上看著自己的故事，一度落淚感性地說：「第一個要感謝太太，因為討海人無人要嫁，俗話說『討海人紅衫穿一半』，討海生活九死一生，也因此遭到初戀女友父母反對戀情，後來才遇見了現在的太太蔡麗英，要謝謝太太四十五年來一路相伴。」

導演周文欽表示「透過船長，可以看見爸爸這輩人的努力與認真。」他在片尾特別選用美秀集團〈細粒的目睭〉，歌詞：「雖然今夜，海風遐爾大，但是阮係一陣，鐵拍的番薯仔囝。毋知未來，係艱苦抑係快活，蹛佇理想，親像電影來搬。」十分貼合這位飄撇船長的人生哲學，如他在片中所言：「開船不是你目標在哪裡，你就朝那個目標直行一直開，而是要撿浪，不能怕浪這麼大怎麼開。」雖然海風很大不知前路，林新永船長仍甘願帶著理想飄撇過一生，繼續他的討海人生。《飄撇討海人》4／16週六晚間9點在公視台語台14頻道全台首播。