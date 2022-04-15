男主角克里斯普瑞特表示《侏羅紀公園》系列電影是世代共同回憶。(照 UIP提供)

《侏羅紀世界：統霸天下》將於六月上映。(照 UIP提供)

《侏羅紀世界》系列將在今年六月迎來史詩級最終章《侏羅紀世界：統霸天下》，本片導演是柯林崔佛洛，他於2015年執導的《侏羅紀世界》締造全球17億美元的驚人票房成績。

《侏羅紀世界》電影系列兩大主角克里斯普瑞特和布萊絲達拉斯霍華談到，在預告片中看到恐龍，看到水中的波紋，心情非常激動，表示《侏羅紀公園》電影系列是這個世代共同的記憶，第一次看到恐龍竟然會感動到哭，突然之間，以前看起來不真實的東西，現在變得栩栩如生，在那一刻就知道這是電影新的里程碑。

導演兼共同編劇柯林崔佛洛提到，《侏羅紀世界：統霸天下》是這個電影系列的終極盛事，也是大導演史蒂芬史匹柏從1993年開始發展系列的完結篇。在拍《侏羅紀世界》的時候就知道這部電影會很特別，但當時完全沒想到能夠和山姆尼爾、傑夫高布倫與蘿拉鄧恩合作，這真的是太棒了而且超好玩，完全超出我們的預期和想像，很榮幸能把這兩個世代結合在一起，並將兩個故事線互相交叉，碰撞出精彩火花。

《侏羅紀世界：統霸天下》主要演員陣容包括兩個世代的演員，首度同台演出克里斯普瑞特、布萊絲達拉斯霍華、蘿拉鄧恩、傑夫高布倫、山姆尼爾、黃榮亮、歐馬希、伊莎貝拉瑟曼、賈斯提斯史密斯、丹妮拉皮內達；以及新加入德汪達懷斯、馬蒙杜亞提、坎貝爾史考特、史考特荷茲、迪辰拉克曼。