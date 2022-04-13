晶圓代工龍頭台積電（2330）法說登場，儘管受到通膨、智慧機終端需求不振影響，幾乎所有研究機構近日都調降目標價，應對外部變數，然各大外資接連提出正向預期，營收季增3～6％已是共識，更強調台積電長期競爭力足，在半導體景氣下行時仍是絕佳投資標的。

包括知名半導體分析師陸行之在內，各大機構半導體分析師都看好台積電第二季營收至少季增3％，2022年全年營收年增則維持在25～30％不變，陸行之認為，伺服器、車用、工業用相關應用需求仍相當強勁，PC、電視、智慧機轉弱，整體而言，台積電法說應不會有太多驚喜。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，儘管不排除半導體產業景氣高峰已過，但台積電市占率領先地位無可撼動，尤其是在先進的5與3奈米製程上，因此，台積電受產業下行影響將相對輕微。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻日前提出的各種情境分析中都顯示，台積電先進製程市占將持續提升，尤其樂觀情況更意味客戶訂單進一步往台積電集中，台積電有能力抵抗半導體循環疑慮。

另外，針對台積電股價波段失色，陸行之認為，台積電身為國際上各大ETF成分股，當投資人因市況不佳贖回時，台積電自然被賣超，其次，在升息環境中，一旦台積電現金殖利率不夠有吸引力，也容易被壽險資金出脫。不過他也強調，這些都是短期原因，只要台積電維持先進製程競爭力，不斷拿到最新產品的訂單，2023年還是會有不錯成長，目前已經被超賣。

整體而言，外資圈關心的台積電法說主要議題圍繞在：產業庫存情況與循環看法、需求續航力、俄烏衝突影響氣體供應風險、台積電定價策略、設備交期、擴張進度與全年資本支出計畫、3奈米製程投產計畫、先進與成熟製程晶圓代工供需展望等面向。