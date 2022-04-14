行政院長蘇貞昌今天於行政院會表示，清明連假後，本土確診數有上升趨勢，但多數為無症狀或輕症，政府從今天起啟動徵用快篩劑，並大量進口快篩劑，希望達到每個月4000萬劑。至於何時啟動快篩劑實聯制，衛福部疾管署長周志浩表示，須要等到國內跟進口快篩試劑達一定的數量，全部備妥後會盡快宣布實施日期。

衛福部今於行政院會向蘇貞昌報告「COVID-19疫情現況及防疫新模式」，衛福部指出，國際疫情雖趨緩惟仍嚴峻，國內疫情風險上升，預期病例數可能再增加，請各部會配合「新台灣防疫模式」的推動，並與地方政府持續溝通，協力穩定疫情。

衛福部進一步表示，防疫新模式相關措施與規定已陸續推行，重症清零維持疫苗催種、藥物整備、輕重症分流等策略，並完成簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中35萬人份第二季前到貨。

輕症有效管理包含境外移入個案暫停疫調，以合理配置疫調量能；修改校園停課標準，兼顧防疫及學生受教權；建立池化PCR檢驗方式並彈性運用快篩，及早發現個案進行防治；推動居家照護送藥到府，保障病人就醫安全等。

此外持續積極整備，開放高風險縣市申請特定熱區公費快篩；同時規劃提升家用快篩產能，降低售價；最後優化「台灣社交距離APP」功能，搭配現行簡訊實聯制，提供更便利的自主防疫方式。