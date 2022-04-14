民眾黨立委高虹安今接受專訪，面對主持人黃光芹直接詢問，「想不想為新竹一戰」，高虹安未正面回應，僅指出自己會好好和民眾黨討論。

高虹安今接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，對於是否參選新竹市長議題，高虹安稱，要看新竹市目前的狀況，她也必須老實說，目前新竹的選情非常有趣，就是國民兩黨的黨中央和地方都因沒有明確的候選人而感到焦慮。

在這樣的情況下，高虹安指出，去年黨主席柯文哲要她接任新竹市黨部主委，雖然有自己很多朋友在新竹當工程師、也常跑去科學園區出差，但她畢竟是外來人，所以有先去新竹了解情況，經過一段時間摸索後，對新竹目前面臨的問題有更深刻理解。

高強調，對她而言，現階段就是要幫民眾黨找出最強議員候選人，此時，黃光芹問，「有沒有考慮」？高虹安直言，其實大家每天都在問她，但可能內部要在做更多的討論和溝通，而且目前國民兩黨人選還未確定，民眾黨內也有人有意願參選新竹市長。

黃光芹不放棄問，柯文哲和立委蔡壁如似乎「都希望妳能參選，只差尊重妳的意願」，高虹安僅回應，「新竹的確是一個中間力量可以發揮的空間...」，這時，黃光芹直球詢問，「想不想為新竹一戰」，高虹安仍不鬆口，稱「自己會好好和他們討論」。