國際大廠都在喊ESG，但ESG到底要怎麼做，小企業有做CSR夠嗎？台灣經貿網與美商鄧白氏合作推出「ESG免費分析報告」，獨家免費提供台灣經貿網尊爵會員此項服務，會員僅需填寫問卷提供ESG相關現況，即可運用系統化數據分析，產出ESG解決方案分析報告，內容包含企業於同產業整體表現、競爭力分析及行動建議，協助企業掌握自身ESG程度。

蘋果(Apple)宣布整個製造供應鏈要在2030年達到碳中和，微軟串連NIKE、星巴克、聯合利華、賓士汽車、達能等各產業龍頭，成立「Transform To Net Zero」聯盟，致力於推動各個產業往淨零碳排轉型。但ESG到底要怎麼做，我們小企業有做CSR夠嗎？

由經濟部國際貿易局委託外貿協會營運之台灣經貿網瞭解企業們的難處，為協助企業打入ESG國際供應鏈，本(111)年首度導入「ESG一對一健檢」，攜手美商鄧白氏(Dun&Bradstreet)專業顧問依報名企業個別狀況進行診斷，邀請報名企業填答該公司現有ESG相關作法，分析其公司ESG準備度相較於同產業平均值的情況，協助企業瞭解其ESG競爭力，首次舉辦即獲企業好評，有企業表示後續會運用此報告爭取內部更多資源執行ESG，另也有企業對於ESG已有一定程度認知及規畫，期望可發展進階ESG認證。

有鑑於企業好評不斷，台灣經貿網與美商鄧白氏合作推出「ESG免費分析報告」，獨家免費提供台灣經貿網尊爵會員此項服務，會員僅需填寫問卷提供ESG相關現況，即可運用系統化數據分析，產出ESG解決方案分析報告，內容包含企業於同產業整體表現、競爭力分析及行動建議，協助企業掌握自身ESG程度。

台灣經貿網為協助會員企業打入ESG國際供應鏈，與美商鄧白氏深度合作，提供會員企業以優惠價格取得「ESG認證」，以小成本起步檢視自身能進入ESG供應鏈的方法，通過認證後可取得「ESG自評證書」及「ESG自我評估報告書」，並可於台灣經貿網專屬網頁展示認證，更有機會藉助美商鄧白氏所擁有的全球最大商業數據資料庫揭露公司ESG指數，增加國際大型品牌商合作意願。

此次「ESG認證優惠方案」及「ESG免費分析報告」為台灣經貿網尊爵會員限定，加入台灣經貿網可以小成本取得多項優質數位行銷及加值服務，台灣經貿網整合多元電商資訊及服務，提供一站式解決方案，並聯手多家電商平台巨擘、金物流廠商、AI影片服務商、代營運商、數位廣告投放商等策略聯盟夥伴，建立完整電商生態圈。