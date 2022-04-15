美國聯邦參眾議員組成的訪問團昨晚抵台，對此，北京當局除了表態堅決反對並向美方提出嚴正交涉外，同時公布今天在台灣周邊海空域進行多軍兵種聯合戰備警巡及對海突擊等科目演練。

綜合官方中央電視台等陸媒報導，對於美國國會議員訪台，中國國防部新聞發言人吳謙表示，美方這一行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係的政治基礎，導致台海局勢進一步緊張升級。

吳謙說，美一方面作出不支持「台獨」的承諾，一方面向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「這是極其虛偽的，毫無信義」。中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

吳謙並表示，東部戰區近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開多科目針對性演練。「這是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」。

吳謙強調，「中國人民解放軍厲兵秣馬，將採取一切必要措施堅決挫敗外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

共軍東部戰區新聞發言人施毅則指出，東部戰區今天出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等力量在東海當面和台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練，而「此次行動是針對近期美在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號而組織的」。

他表示，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率領的重量級聯邦參眾議員訪問團昨晚抵台，成員包括參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez），衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）以及聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）。（編輯：周慧盈/朱建陵）1110415