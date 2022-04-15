衛福部長陳時中。（資料照片）

面對藝人徐小可的質疑，陳時中回擊「藝人不應該對國家政府官員使用侮辱言詞」；而有民眾投訴跟確診者一起吃飯唱歌，卻沒有被匡列，陳時中也開罵是「民眾的不對」。國民黨台北市議員徐巧芯感嘆，「陳時中變了」、「把自己內心高人一等的階級意識表露無疑！」

女星徐小可和先生阿Ben結婚後有3個小孩，由於台灣本土疫情再創新高，她於13日晚間在臉書表達不滿停課標準及共存方式不明確，開直播批評陳時中「一天到晚練肖話」，不料遭到網友痛罵，陳時中本人竟強硬以「藝人不應該對國家政府官員使用侮辱言詞」回擊，徐小可今(15日)下午開直播淚崩道歉。

國民黨台北市議員徐巧芯今在臉書直言表示，官員就是要受到民眾的監督與檢驗，藝人也是民眾的一部分，憑什麼要特別針對這個職業別做文章？藝人不能批評政府，那網紅可以嗎？有什麼職業可以批評政府，又有哪些被禁止批評政府？「在我看來，陳時中根本就是大頭症發作」，把自己內心高人一等的階級意識表露無疑，更缺乏民主社會裡面對於言論的容忍度。

徐巧芯認為，徐小可也是一個母親，她有著與一般人同樣的擔憂，在直播當中與網友分享自己的看法，竟然要遭受這樣的撻伐，指揮官不只不幫忙緩頰，還跟著上來踩一腳。

另外，有民眾投訴媒體自己有跟確診者一起吃飯唱歌，卻沒有被匡列，主要是擔心防疫有破口。沒想到今天陳時中也開罵了，他說這是「民眾的不對」。他「民眾也可以自己聯絡衛生局」、「自己要去報到，會有通知，但一定要等政府通知才算，這不是對的」。政府官員沒有按照計畫行事，民眾好心提醒，卻被指揮官教訓。

徐巧芯不滿地說，都是民眾的錯，民眾不對、民眾不乖、民眾不好，「就你陳時中最棒。」「大家發現了嗎？陳時中變了！」

徐巧芯提到，大家還疫情剛開始時候嗎？很久很久以前的陳時中，給人不分黨派顏色、溫文儒雅、脾氣很好的感覺，那時候大家只能「順時中」，防疫工作做得好，民眾也願意給予掌聲，上了神壇。

徐巧芯直言，沒想到民眾給他機會，他就真的當自己是神。現在歷經疫苗買不到、去年五月防疫破功、現在再度爆發，完全沒有超前部署⋯⋯現在的陳時中已經變了，不只是民眾對他的態度，還有他對人民的態度，都完全不一樣了。