陽明海運（2609）15日董事會決議，新建5艘15,000TEU級全貨櫃船案，將採LNG動力雙燃料規格，創國內貨櫃船首例。

陽明表示，本次造船計畫符合陽明未來營運中長期發展及船隊汰舊換新需求，並透過採用更潔淨燃料之船舶，有助於陽明呼應氣候變遷治理與邁向低碳轉型，為永續環境貢獻力量。

陽明船隊布建，首要考量搭配業務發展需要及國際環保法規要求，因應目前在追求淨零碳排的趨勢，相關國際環保規範日益嚴謹，如IMO減碳法規碳強度指標（CII）規範每年碳排強度遞減目標，或歐盟執委會討論之FIT for 55-European Green Deal對溫室氣體強度在2050年相對基準2020年減少達75％，並建議對相關溫室氣體排放計算全程碳足跡之要求等。

所以陽明本次新船建造以替代燃料中技術相對純熟且相較傳統燃料更顯著降低碳排之液化天然氣（LNG）為執行方向，預期將可較使用傳統燃油降低碳排達20％以上，以期符合環境永續目標並提升整體船隊營運競爭力。