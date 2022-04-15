懶人經濟、報復性出遊加上3月女王購物節，讓3月信用卡刷卡金額創同期歷史新高。前八大信用卡發卡行3月刷卡量逾2,279億元，其中如國泰世華銀、中信銀、玉山銀、台新銀、台北富邦銀、永豐銀及聯邦銀等3月刷卡金額，都創其同期新高，估計整體信用卡3月約刷2,813億元，創史上最會刷的3月。

3月國泰世華銀刷卡金額近479億元，仍是市場單月第一名，同比成長近5％，第二名是中信銀3月刷卡量近448億元，同比成長近20％，是前八大發卡行3月成長幅度最大者；玉山銀3月以刷卡量372億元，續排第三；台新銀則有317億元、北富銀有287億元，都創各家銀行3月新刷卡紀錄。

3月的三大刷卡動能，第一是銀行業者表示，3月春暖花開帶動出遊刷卡量，如餐飲、住宿及加油的刷卡量都大幅成長，如國泰世華銀的住宿、加油刷卡都成長逾25％，旅行社及旅遊平台刷卡量已成長逾4成，中信銀亦表示其餐飲、餐飲、旅遊交通油品刷卡量都有顯著成長。

第二是懶人經濟發威，無論是疫情影響或民眾已習慣外送平台或線上購物，各銀行外送平台及網路購物刷卡量都大幅成長，如台新銀的FlyGo即搭配高回饋，因此有大幅成長，國泰世華銀則表示其美食外送平台的刷卡量是「倍增」。

第三就是3月有38女王購物節，如北富銀即表示其J卡、momo卡同比成長4成及6成，國泰世華銀的CUBE卡亦在四大電商刷卡量成長62％以上，中信銀則說其在相關消費動能及新客源持續增加下，LINE Pay卡、中油卡、和泰卡、商旅鈦金卡、百貨聯名卡等刷卡量都有顯著成長。

信用卡刷卡量已逐漸走出疫情不能出國的衝擊，即減少的海外購物與出國旅遊刷卡量，已由國內旅遊、電商、外送平台及刷保費等遞補，3月整體信用卡刷2,813億元，是史上3月最高刷卡金額，首季累計刷卡量7,818億元，亦比去年同期成長近4.8％，恢復一定的成長動能。