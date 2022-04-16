美國跨黨派參眾議員訪問團14日晚間搭軍機抵台，昨(15日)會見總統蔡英文、國防部長邱國正，並舉行媒體見面會。政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成今(16日)接受港媒訪問時表示，此訪團有3個目的，分別是表達美方挺台的態度、對這些參眾議員11月的期中選舉有幫助、了解台灣內部對大陸的態度。

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）於14日至15日率團搭乘美國軍機來台訪問。訪團成員包括參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）共6位國會議員。

外交部指出，該訪問團團是今年首個訪台的美國國會參眾議員訪問團。美國國會本年逐步恢復國際旅行後，葛瑞姆參議員組團訪問亞洲，主動規劃將台灣納入出訪重點國家，展現美國國會跨黨派議員對台灣的高度重視與堅定支持。

湯紹成接受《中評社》訪問時分析，該訪問團並不是專程到台灣來訪問，是在亞太行程中順道來的，這跟以往情況有點不太一樣，可能跟美國眾議院議長裴洛西原本傳出10日訪台，行前因確診新冠肺炎而取消，再次訪台為未知數有關。

湯紹成進一步表示，如果這是既定的排程，那麼裴洛西訪台的時間和該訪問團時間過於密集、重複性太高，似乎意義不大，可能是北京方面說了重話，讓裴洛西的訪台有變數，因此這參眾議員訪問團才順道來台灣一趟，但目的都是為了表達美國挺台灣這是肯定的。他說，其次則跟美國11月要期中選舉有關，因為訪問團中的參眾議員都是要選舉的人，他們到台灣來，對自己的選舉是有幫助；第三個目的則是，美國人還是會想來看一看，到底台灣對大陸的態度如何。