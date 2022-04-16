高雄三民區一家手工皂材料坊遭民眾控訴生意態度不佳，引發網友到店家的Google評論上狂刷一星負評，手工皂材料坊陳姓老闆娘氣得跟網友對槓，留言回嗆「插你娘的你這隻垃圾賤畜，你不知道精神病在台灣殺人無罪嗎，你找死」，遭網友提告，被法官依恐嚇罪判拘役30天。

一名網友在臉書爆料公社發文稱，媽媽因想貼補家用，考慮嘗試做手工皂來賣，未料，到手工皂材料坊詢問是否有小包的材料包，竟被老闆直接嗆「不然你不要買啊」，隨後再詢問有沒有賣造型工具，又被老闆嗆「你有錢買嗎？」，此事一出掀起網友一片罵聲。

有網友在手工皂材料坊的Google評論給予一星負評，並留言寫下「態度超差的啦！有夠爛，做錯事還不認錯！真的夠噁爛！一點都不會同情你們！」陳姓老闆娘看到留言氣炸，憤而留言回嗆「插你娘的你這隻垃圾賤畜，你不知道精神病在台灣殺人無罪嗎，你找死」，且有多位網友都被此留言回覆。

有網友見狀後，立即截圖報警，並對陳女提告恐嚇罪，網友稱自己因為在網路上是使用本名，害怕對方真的來殺他，而感到心生畏懼，法院審理時，陳女則辯稱，他們只是髒水互噴，沒有罵網友，也沒有恐嚇他人，自己只是反應出社會現況。

高雄簡易庭法官認為，陳女的留言帶有威脅、恫嚇見聞者生命或身體的意欲，並使人心生畏怖，且該留言也汙衊詆毀網友的親屬，並將他們比擬為次等生物，貶低、羞辱網友的人格及社會評價，與陳女辯稱自己沒有恐嚇及侮辱的犯意不符，因此依恐嚇危害安全罪判處拘役30天，得易科罰金。

陳女不服提上訴，法官認為，經營商店為對不特定人販售商品，其提供的商品、服務內容及品質，本來就是可受公評之事，只要顧客評價或留言未違反法律相關規定，都屬言論保障範圍，且陳女恫嚇及威脅證據明確，駁回上訴，全案定讞。