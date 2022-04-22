台灣民意基金會3月22日發布民調，相信美國會協防台灣的台灣人，從半年前的6成5驟降到3成4，降幅高達3成；並有6成台灣人擔心成為「第二個烏克蘭」。可見多數台灣民眾對美國挺台信心已然崩盤，只剩下頑固台獨仍不願、不想面對現實。

事實上，包括前總統馬英九、學者熊玠等人，早已直言美國不會出兵。如今民調出現態度大轉變，顯然台灣民眾已不再信任蔡政府「倚美抗中」的政策，這對執政黨而言，絕對是個巔覆性的挑戰。

俄烏開打後，綠媒毫無懸念盲目追隨西方觀點，一面倒挺烏、黑俄，彷彿烏軍即將攻入莫斯科，獲得最後勝利。綠媒同情弱者或可理解，但竟無一人譴責以美國為首的北約不派一兵一卒，何況烏克蘭與綠營眼中的死敵中國原本就關係良好，此突顯綠營偏執、偽善一面。

從普丁的討烏檄文中略知，烏克蘭可說是斯拉夫眼中的白眼狼，不顧兄弟情分，一味倒向西方，逼老大哥不得不出手教訓，否則整個斯拉夫民族就此土崩瓦解，屆時任由西方宰割，怎對得起列祖列宗。

而中國戰略思維跟普丁如出一轍，絕不准台灣分割出去，成為西方禁臠。這也說明為何綠營如此心虛，害怕大家拿台灣對比烏克蘭；於是，整個媒體充斥阿Q精神勝利。

美國的策略不就是希望俄烏雙方殺個你死我活，至少可攫取一石四鳥的戰爭紅利：一、美金回流避險，免費收割；二、搶奪俄羅斯大宗出口生意，如天然氣、石油、小麥等；三、裂解歐洲；四、拖老共下水。

美國非但不出兵，且會狠下毒手制裁俄羅斯，大大耗損其國力，但會讓俄苟活，因為只要俄一息尚存，歐洲各國投鼠忌器之下，只能乖乖聽美國差遣，無法自主。同理，美國想藉機利用台灣刺激中國敏感神經，讓東北、東南亞諸國自此唯美國之命是從，而台灣將成為最大輸家。

當西方發動國際制裁俄羅斯時，印度認為這起危機從頭到尾都和自己無關，美國擴張北約、離間俄烏惹出大麻煩，印度憑啥埋單？因此即便拜登4月11日找印度總理莫迪視訊時，特別提了抵制購油一事，然而印度總理莫迪仍不為所動；印度外交部長甚至說，印度這個月的採購量還不及歐洲一天買的量，意思是你先管好那些歐洲大戶再說。看看印度的志氣，民進黨能不汗顏？

事實擺在眼前，美國利用台灣的意圖已昭然若揭，不斷用牙籤戳台海敏感神經，企圖從中謀利；而民進黨滿腦子抗中保台、認知作戰，為遂其台獨幻想，甘為他人利用。所幸的是，俄烏之戰讓許多台灣人覺醒，從而認清國際現實，期望在野黨充分利用此機會解民倒懸，國家甚幸。

（作者為退休公務員）