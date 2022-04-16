金亞中在劇中的大量動作戲幾乎親自上陣，也因此受了傷。（Disney＋提供）

39歲韓國女星金亞中曾憑《醜女大翻身》獲影后，主演韓劇《迷網追兇》（Grid）Disney＋熱播中，首次飾演刑警角色，有大量的動作戲，近日她接受亞太媒體聯訪時，坦言拍攝時確實有受了點小傷，甚至常通宵拍攝，讓她筋疲力盡，但她表示艱辛的拍攝過程也正是演出動作片的迷人之處，因為看到成果時會感到無比的滿足，每一場動作戲對她來說都非常難忘。

她事前除了接受動作戲和操作武器的訓練外，為精準的演出警察人員獨有的人物特質，也特地拜訪了警局，深入了解他們的工作環境、肩負的責任感及面對的壓力，也透過訪問真正的警員，學到了辦案過程中所需要注意的各個細節，過程中最大的收穫就是發現發現重案組警探除了邏輯都非常清晰外，對任何人事物也都有著追根究柢的決心，最重要是對「情緒」有很高的敏銳度，「會透過刺激嫌疑人的情緒、將他們推出舒適圈來觀察他們的情緒轉變」。

提到演出該劇最困難的部分，她說，因為《迷網追兇》謎題接踵而至，她飾演的重案組刑警「鄭拂曉」必須時刻保持清晰的思考邏輯，才能跟上案件的發展進度，「儘管她遇到許多重擊她的感受和心情的意外，依然要保持冷靜。這不但非常有趣，同時也非常具有挑戰性」。也表達了對該角色的喜愛之情，「因為我認為拂曉其實是和觀眾站在相同視角一步步去剖析案件過程，更是解開劇中謎團的關鍵角色」。

該劇也是金亞中睽違5年重返小螢幕之作，她說自己不喜歡以量取勝，「反而喜歡根據當下的心境和感覺，挑選真正打動自己的故事」，並透露目前已有在安排下一部作品。編劇李秀妍也大讚金亞中有一種獨特的氣質，讓人覺得她既堅強又柔弱，跟「拂曉」有異曲同工之妙。「在欣賞她的表演時，我其實很好奇她在一部以年齡層比較高的觀眾為收視族群的戲劇作品中會是什麼樣子。有時候，她的表情看似堅定，但眼裡散發出來的情緒卻又令人憐憫」。

而該劇每集上架後都引發觀眾熱烈推理，拍攝時是否已拿到完整劇本？金亞中表示拍攝前雖然只拿到前4集的劇本，但編劇已經有先他們說明結局，「不過我並不知道到導向結局的過程，以及結局的設定是否會調整」，拍攝的過程中更得細細研讀每集劇本，「這並不是可以輕鬆對待的故事，所以所有演員和工作人員都花費很多時間研究劇情發展，隨著謎團不斷擴大，劇情推進的方式也令我非常著迷」。

另外，該劇描述地球遭太陽風侵襲，人類生存環境受到威脅，若現實中發生這樣的情況，最想帶走什麼？金亞中毫不猶豫地說：「絕對是家人，沒有什麼比和愛的人待在一起更重要了。」並表示如果即將面臨一個足以毀滅地球的重大災難，她應該會先研究這場災難起源的時間及原因，竭盡所能去拯救自己愛的人，「其實在拍攝這部劇的過程中，我也一直在反思這個問題」。