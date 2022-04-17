雲林某國小劉姓代課老師身兼幼稚園積木老師，竟多次趁隙偷拍女童下體，將照片上傳至Google雲端，至少有3名未成年女童受害，最小才2歲。直到美國國家失蹤及受剝削兒童巡邏中心（National Center for Missing & Exploited Children）偵測到劉男存取的猥褻照，通報我國刑事局，全案才曝光。經上訴二審，台南高分院改判8年徒刑。可上訴。

判決書指出，36歲劉男在雲林2所國小擔任代課老師，還兼職一間幼稚園積木老師與房屋仲介，而劉男受家長信任而成為夜光天使老師，受委託接送小孩，然劉男卻藉此，多次偷拍女童下體，還會以手撐開女童下體，或以生殖器在女童下體摩擦，拍下猥褻過程上傳至Google雲端珍藏，至少有3女童受害，最小年僅2歲，其餘2名也都未滿12歲。

案情曝光關鍵在於，美國國家失蹤及受剝削兒童中心透過網路巡邏，發現劉男的雲端硬碟中存有猥褻兒童的照片，經通報我國刑事局後，警方經檢察官指揮，持搜索票前往劉男住處搜索，扣得相關證物。

劉男偵訊時，坦承犯罪，但否認對女童做出性交行為，僅認以手指撐開女童下體，沒有摩擦也沒有進入，認為自己僅是猥褻，絕無違反女童意願。

雲林地院一審認定劉男僅為滿足私慾，罔顧家長信任，造成女童身心靈難以抹滅的傷害，雖以與部分受害女童以8萬元和解，仍依拍攝兒童猥褻行為之電子訊號罪、成年人故意對兒童犯乘機性交等罪，應執行10年有期徒刑。案經上訴，台南高分院審酌劉男一共賠償3名女童家長共計108萬元，改判8年徒刑。可上訴。