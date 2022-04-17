緬甸軍政府表示，為慶祝緬曆新年，今天將在全國特赦逾1600名囚犯。軍政府並未說明特赦對象究竟是抗議人士或是一般罪犯。

翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府去年2月1日在政變中被迫下台，引發大規模示威活動，也招致軍方流血鎮壓，緬甸便一直處於動盪中。

根據國營電視台今天上午播出的公告，為慶祝緬曆新年，約1619人獲得特赦，其中包括42名外國人。

法新社報導，目前並不清楚，特赦名單是否包含反軍政府抗議人士或因報導政變而入獄的記者。目前也沒人提到澳洲籍學者杜內爾（Sean Turnell）的事。杜內爾曾是翁山蘇姬的顧問，在政變後不久遭逮捕。

杜內爾因涉嫌違反政府機密法目前正在接受審判，若定罪最高可處14年有期徒刑。

他所涉罪行細節並未公開，但國營電視台報導，杜內爾過去有權出入「國家財政秘密資訊」，並曾試圖逃離緬甸。

緬甸傳統上每年都會特赦數千名囚犯來慶祝緬曆新年。過去，緬曆新年是歡欣喜慶的節日，民眾會以打水仗、向人潑水的方式歡度。但今年，由於民眾抗議軍政府統治，在軍方持續血腥鎮壓異議人士下，許多大城市的街頭都冷冷清清。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110417