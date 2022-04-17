台南市鄭姓女子16日晚間11時騎車未戴口罩又抽菸，經過北區東豐路遭警方盤查，聞到她身上有酒味要求酒測，鄭女藉故推託拒測，警方準備扣車，她突然暴走怒罵警員「靠北三小」，再對短髮女警嘲諷「你這個T在供三小」，遭依照妨害公務罪嫌移送台南地檢署偵辦。

38歲鄭女為服務業，16日晚間一邊騎車，一邊未戴口罩抽菸，行經東豐路時遭警方攔檢，見她渾身散發酒氣，質疑酒駕，隨即要求酒測。鄭女一聽酒測，不斷藉故推託不願就範，警方隨即依拒測開單，依法要求當場移置保管車輛。

一聽機車需被扣押，鄭女趴在機車上，阻止警方移置她的車輛，警員要求她配合下車，她突然暴走反彈，大聲怒罵「你咧靠北三小」，她見到前來處理的女警為短髮造型，挑釁調侃「你這個T在供三小」惹怒警方。

鄭女對警怒罵靠北三小，遭警依照妨礙公務罪嫌逮捕。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方除了開出拒測單，鄭女面臨罰款18萬元，另依照妨礙公務罪嫌將她上銬逮捕上車，回派出所途中，警車內一度聞到屎臭味，懷疑她直接拉屎在褲子製造麻煩。

鄭女在警局待了一晚，17日上午遭移送台南地檢署，她一副不以為意的要求警方趕快移送，「我中午還要參加同學會」，讓警方感到哭笑不得。

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