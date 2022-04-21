在布袋消防隊、海巡署及布袋港警中隊等單位聯合涉水救援下，迅速將女子帶上岸。（布袋分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

女子被帶上岸時，仍顯得情緒十分低落，一旁女警全程陪伴安撫。（布袋分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣布袋分局今上午10點30分接獲民眾報案，指布袋遊艇碼頭小確幸海灘有名女子邊走邊哭，一路往海裡走去，相關單位獲報立刻前往，布袋派出所所長黃豐文甚至僅著內衣褲就下水救援，緊急將下半身受傷流血，淚水不止的女子送醫救治。

布袋分局指出，36歲女子與丈夫離異，疑似是探視子女時和前夫發生口角糾紛，心情不佳才會下水，在布袋消防隊、海巡署及布袋港警中隊等單位聯合涉水救援下，迅速將女子帶上岸，才發現女子下半身受傷流血，擔心傷口感染，經大夥極力勸說，女子在女警陪同下，終於坐上救護車至部立朴子醫院救治。

布袋分局分局長黃世德表示，因女子情緒不穩定，擔心她又出狀況，特別指派女警全程陪伴安撫，本次事件在熱心民眾及治安、救護相關單位通力合作下，成功將女子帶離危險處境，也呼籲民眾遇有不順心的事應理性面對。

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