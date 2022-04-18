國內新冠肺炎疫情嚴峻，逾百萬人的6至11歲兒童「無劑可施」，中央流行疫情指揮中心17日宣布，該族群開放接種半劑莫德納，最快周三開會決定施打日期，引爆民怨。中廣董事長趙少康痛批蔡政府，台灣自己有錢，現在卻讓12歲以下孩子沒有BNT疫苗打、讓父母們擔心受怕，還要小孩子接種莫德納，真是「別人的孩子死不完」。

趙少康今天(18日)在臉書表示，停課以及隔離管制逐漸鬆綁，家有國小生的家長因為孩子沒打疫苗，對新冠病毒幾乎沒有防護力而擔心得不得了。在本土疫情進逼的壓力下，衛福部食藥署核准6至11歲兒童可以打半劑莫德納，不過，莫德納的副作用是所有疫苗中最強烈的，甚至被稱作「大魔王」，原本連國中生都只能打BNT，現在政府居然要國小生打莫德納，讓家長又陷入到底要不要讓孩子打疫苗的兩難。

趙少康指出，全世界小孩幾乎都打BNT，只有澳洲打莫德納，英國才剛開放5天，雖然這些疫苗都是mRNA疫苗，即使莫德納只能打半劑，國外打的比例還是不高，因為副作用大、案例少，到底要不要為孩子簽下打莫德納的同意書，讓好多父母天人交戰，這個時候，竟然還有「死忠的」護航民進黨政府「開放兒童接種被罵、不開放也被罵」，真是一點同理心都沒有。

趙少康坦言，只要有BNT給小孩打，很多父母的擔心就能大幅降低，會弄到讓家長陷入兩難，罪魁禍首就是民進黨政府。相比其他國家開放孩子打BNT，台灣無法開放，因為根本沒有BNT了，政府老早說要採購，到現在還買不到，也不好意思請民間團體幫忙，因為會顯得政府無能。

趙少康指出，從一開始，蔡政府就視BNT如毒蛇猛獸，極盡抹紅之能事，還以「BNT是大陸代工」等假訊息抵制，事實上，如果不是民間團體採購的這批BNT如及時雨到貨，台灣的疫苗覆蓋率會更低，染疫人數還不知道會多出多少。

趙少康更說，面對質疑，陳時中曾經打腫臉充胖子說，「採購BNT疫苗環節已經打開」，台灣自己有錢，現在卻讓12歲以下孩子沒有BNT疫苗打、父母們擔心受怕，「大魔王」說打就給小孩打。

趙少康呼籲，請蔡政府不要再逞強，趕緊認清自己的意識型態才是壞事的事實，排除萬難買BNT給孩子打，確保人民的生命健康是政府最基本的工作，請蔡英文找回心中最軟的一塊，把意識形態、面子這些都放下，解決孩子沒有疫苗的燃眉之急吧。