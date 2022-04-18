日圓從3月初持續暴貶，18日驚見126.78日圓兌1美元，續創20年新低點。財信傳媒董事長謝金河表示，今年日圓比台幣貶更多，現在1元台幣可以換到4.3日圓，是30年來最多的時候，他認為日圓大貶，不一定會刺激日本出口，但這次日圓貶值，台幣變大了，國人到日本旅遊將是抵不住的趨勢，將迎來當地觀光業盛世。

謝金河在臉書發文指出，二戰結束，日本是戰敗國，日圓兌美元是360兌1美元，到了1985年的廣場協議，日圓從263.5兌1美元，走上強升之路，到1995年升值到79.75兌1美元，到了2011年日本地震海嘯，日本慘到谷底，日圓居然升值到75.35兌1美元，「全世界沒有一個國家可以承受如此巨大的匯率升值」。

他說，日本歷任首相，尤其是安倍，一直致力要讓日圓貶值，但都做不到。這次日圓果然貶值，而且幅度之大令人幾乎不敢相信。日圓上周最後一個交易日收盤是126.3兌1美元，台幣今年也貶值不少，但日圓貶更多，現在一元台幣可以換到4.3365，這是30年來，台幣換日幣最多的時候。

謝金河認為，日圓大貶，不一定會刺激日本出口，但對於安倍當首相時念念不忘的服務業出口，日圓這次貶值一定會有很大效益。2019年，日本積極推動觀光業，那年到訪日本的旅客有3188萬人次，台灣到訪日本的旅客有489萬人，日本拚全力，估計2020東京奧運舉辦，觀光客人數可以衝破4000萬人次，希望到2030年達到6000萬人次的目標，日本希望成為觀光大國。

沒想到，疫情來了，全球國境封閉，2020年到訪日本旅客只剩411萬人次，去年更是只有24.6萬人次，全球鎖國，對日本是重傷害。

他直言，這次全世界開始與病毒共存，南韓已準備全面解除，日本也將跟進，一旦恢復觀光，日本一定是國人首選目標。

謝金河強調，在日圓大貶後，一萬元台幣可以換到43365元日圓，新台幣變大了，國人到日本旅遊將是抵不住的趨勢。這次日圓貶值將迎來觀光業的盛世。