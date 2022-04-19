世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯今天表示，世銀正在尋求成立一個規模1700億美元（約新台幣4.9兆元）的急難基金，以幫助最貧窮國家度過多重危機帶來的連番打擊。

法新社報導，馬爾帕斯（David Malpass）告訴媒體記者，這份「危機應對包裹」將延續COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間展開的工作，協助各國應付通貨膨脹顯著升溫。他說：「這是持續性的大規模危機應對。」

馬爾帕斯指出，通膨問題除了因為俄羅斯侵略烏克蘭而加劇，也受到各國債台高築帶來「嚴峻財務壓力」而進一步惡化。

馬爾帕斯表示，負債水準和通膨率皆高漲，「是全球經濟成長目前面臨的兩大問題」。

他說：「我對於開發中國家深感憂慮，它們正面臨能源、肥料和糧食價格猛然上漲。」

馬爾帕斯表示，這項為期15個月的援助基金將至明年6月屆滿，這是延續去年6月截止的1570億美元COVID-19應對基金。

他還說：「我們預計未來3個月內提供其中約500億美元。」他計劃接下來幾週內與世銀董事會討論相關事宜。（譯者：張正芊）1110418